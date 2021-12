Des élagueurs posent nus dans un calendrier

Après les pompiers ou encore les célèbres «Dieux du stade», c’est maintenant au tour des «Dieux du jardins» de poser dans le plus simple appareil pour un calendrier 2022 militant.

Ils font tomber leurs harnais, leurs casques et leurs vêtements. Avec leurs tronçonneuses à la main pour cacher leurs parties intimes, une cinquantaine d’élagueurs du groupe Kerne basé à Quimper (Finistère), osent la nudité, juchés sur des troncs d’arbres, des monte-charges ou encore aux abords de bassins arborés.

Imaginée par le gérant de cette société spécialisée dans l’entretien de jardins et l’élagage, Quentin Puech, l’idée originale est née dans un but bien précis. «Dans notre démarche d’engagement pour le territoire depuis 40 ans, nous confirmons à travers ce projet, une démarche dynamique de développement durable» explique le dirigeant.

Et pour cause, la totalité des bénéficies du calendrier seront reversés à un projet lié à la biodiversité, la réhabilitation de la forêt de la Trinité Langonnet (Morbihan). Avec une surface totale de 90 hectares, l’endroit est composé d’une zone humide et d’ancienne terres agricoles qui seront reboisées.

Pour l’heure, 200 calendriers ont déjà été vendus, sur les 1000 exemplaires tirés.

En partenariat avec la société EcoTree, le projet est disponible sur internet pour une valeur de 6 euros. Les mises sous pli sont par ailleurs réalisées par l’association des Paralysés de France de Briec (Finistère).