Tests de dépistage, visites, gestes barrières... Quelles sont les recommandations dans les Ehpad pendant les fêtes ?

Si aucune mesure de restriction particulière n’est imposée aux Français pour leurs fêtes de famille, la ministre chargée de l’Autonomie, Brigitte Bourguignon, a toutefois émis des recommandations pour les visites en Ehpad, afin de passer une fin d’année la plus sereine possible.

Les maîtres-mots de la politique gouvernementale : «protéger sans isoler». La suspension des visites et le confinement des résidents en Ehpad doivent rester des mesures «exceptionnelles» et «strictement conditionnées au développement d’un cluster au sein de l’établissement» a assuré la ministre dans un communiqué. Pour rappel, est considéré comme cluster les établissements où trois cas de coronavirus sont détectés. Dès lors que trois personnes sont testées positives au sein de l’Ehpad, les visites pourront être suspendues.

Il est donc recommandé aux établissements de respecter scrupuleusement les gestes barrières pendant la période des fêtes, notamment le port du masque lors des visites dans les chambres des résidents. La présentation du pass sanitaire pour entrer est évidemment toujours requise.

En cas de sortie des résidents chez leurs proches pour les fêtes, ils pourront réintégrer l’Ehpad sans se soumettre à un isolement et pourront toujours participer aux activités collectives. Il est cependant conseillé aux résidents et aux familles qui organisent des festivités de se faire tester avant les fêtes et sept jours après le retour, quel que soit leur statut vaccinal.

Le gouvernement invite également les établissements pour personnes âgées à «organiser les événements en configuration assise afin de garantir le respect des distances entre chaque personne sans port du masque et de limiter le nombre de convives à une même table.»

Concernant les professionnels, intervenants ou bénévoles qui travaillent dans les Ehpad, il leur est vivement conseillé de réaliser un test PCR ou antigénique à leur retour de vacances pour éviter une potentielle contamination des résidents.

Le gouvernement invite à la prudence, notamment avec la circulation du variant Omicron, même si la reprise épidémique reste très limitée dans les Ehpad. La semaine dernière, 975 résidents ont été testés positifs en France, et 33 sont décédés. Seuls 4% des 7.500 Ehpad du territoire sont concernés par un épisode de cluster selon les données du ministère.