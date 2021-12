Antilles : les soignants réfractaires au vaccin pourront bénéficier d'une rupture conventionnelle

Les personnels de santé des Antilles qui refusent de se faire vacciner seront suspendus au 31 décembre et pourront bénéficier d’une rupture conventionnelle et d’un accompagnement vers une «reconversion professionnelle avec un placement en congé de formation», a indiqué le ministère des Outre-mer lundi.

Ils pourront s’orienter vers un nouveau métier» via une «cellule d'accompagnement et de reconversion professionnelle. Des « instances d'écoute et de dialogue pour les professionnels de santé non-vaccinés » ont été installées et sont « opérationnelles » en Guadeloupe et en Martinique, a indiqué le ministère dans un communiqué.

Dans le cas contraire, les soignants, salariés des établissements de santé et médico-sociaux, aides à domicile ainsi que pompiers qui accepteraient de se faire finalement vacciner verront leur suspension s’achever dès la première injection.

La Guadeloupe, puis la Martinique ont été touchées en novembre par un mouvement de contestation, parfois violente, né de l'opposition à l'obligation faite au personnel soignant et aux pompiers de se vacciner contre le Covid-19. Des revendications sociales plus larges ont émergé par la suite.

Alors que l’obligation vaccinale devait entrer en vigueur le 15 novembre dans les Antilles, le gouvernement avait fini par accepter de repousser l’échéance au 31 décembre.

En Guadeloupe, 10% des professionnels de santé dont 6 à 7% de soignants ne seraient aujourd’hui toujours pas vaccinés.