Banditisme : un trafic d'armes démantelé à Vénissieux

4 individus suspectés d'avoir vendu des armes à des trafiquants de drogue et des délinquants de quartier dans le secteur de Vénissieux, au sud de la Métropole de Lyon, ont été mis en examen vendredi 17 décembre. Trois d'entre eux ont été placés en détention provisoire.

Jusque-là, il s'était montré extrêmement discret, prenant de multiples précautions pour qu'on ne remonte pas jusqu'à lui. L'individu connu des services pour des faits de délinquance de moyenne envergure n'était toutefois pas identifié dans le panel du grand banditisme local jusqu'à cette affaire.

Elle commence sur un renseignement, il y a un peu plus de six mois. Signal comme pouvant être un grossiste en armes alimentant certains quartiers de la région lyonnaise, les enquêteurs de la Police judiciaire vont le surveiller, multiplier les actes d'investigation, localiser les endroits de stockage et constater plusieurs transactions pour matérialiser un trafic d'armes.

L'homme de 32 ans habite en Ardèche mais «travaille» sur Vénissieux, où, les policiers en sont convaincus, il vend des armes, par lots ou à l'unité, aux trafiquants de drogue et aux délinquants de quartier.

«Il alimentait le marché de la criminalité organisée du secteur» a affirmé à CNEWS une source proche du dossier. «Il revendait même très cher ses produits de bonne facture, notamment parce que depuis quelques années l'approvisionnement est plus difficile en provenance des pays d'Europe de l'Est. Ce marché noir est en forte tension».

Un arsenal découvert lors d'une perquisition

En perquisitions, les hommes de la PJ ont trouvé deux fusils d'assaut, une carabine, quatre armes de poing dont deux qui avaient été volées dans une armurerie en 2020.

Ils ont également saisi un gilet pare-balles, des blousons siglés «police», deux grenades, deux voitures et une moto volées ainsi que 22 000 euros en espèces.

Sur les cinq individus interpellés majoritairement à Vénissieux le 14 décembre, quatre ont été mis en examen dont trois placés en détention provisoire.

Hormis celui qui fait figure de tête du réseau, les autres sont soupçonnés d'avoir participé au trafic à divers titres.