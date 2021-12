DIRECT - Coronavirus : le variant Omicron devrait être majoritaire en France «entre Noël et Nouvel An», selon Gabriel Attal

De nombreux pays, dont la France, font face à une cinquième vague de l'épidémie. Suivez toute l'actualité liée au Covid-19 en France et dans le monde.

13h45

Le variant Omicron se répand «à très vive allure» en France et il pourrait devenir majoritaire entre Noël et Nouvel An, a prévenu mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, pour qui l'épidémie pourrait «repartir en trombe».

Le variant «se rend progressivement majoritaire dans plusieurs régions de notre pays, notamment en Ile-de-France, à Paris plus particulièrement. Il devrait l'être bientôt au niveau national, probablement entre Noël et Nouvel An», a averti le porte-parole à l'issue du Conseil des ministres.

12h46

La compagnie aérienne scandinave a indiqué mercredi devoir annuler une dizaine de vols mercredi au départ de Stockholm après une trentaine la veille dans le monde, en raison notamment de l'absence de salariés affectés par le Covid-19 ou des recommandations sanitaires.

"Nous avons des employés qui sont malades avec des symtômes ou avec quelqu'un de malade dans leur foyer et qui restent chez eux selon les recommandations actuelles", a précisé à l'AFP Freja Annamatz, cheffe du service de presse de SAS. La grande majorité des vols sont maintenus comme prévu, a-t-elle dit.

12h35

Les autorités chinoises ont imposé mercredi un confinement à Xi'an (nord), qui compte 13 millions d'habitants, en raison d'un rebond de cas de Covid-19, à plus d'un mois des JO d'hiver de Pékin.

La ville, connue pour son armée enterrée en terre cuite, avait déjà considérablement restreint mercredi les déplacements pour contenir un foyer de Covid-19.

10h38

Le nombre de contaminations devrait dépasser les 100.000 par jour en France d'ici à la fin décembre du fait de la très forte contagiosité du nouveau variant Omicron, a prévenu mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran.

"On dépassera très vraisemblablement les 100.000 contaminations par jour d’ici à la fin du mois. C’est ce qui est attendu par les modélisations", a déclaré le ministre.

Les derniers chiffres, publiés mardi soir par Santé publique France, font état de 72.832 nouveaux cas en 24 heures. Sur les sept derniers jours, la moyenne quotidienne a grimpé à 54.231 cas quotidiens.

09h19

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, a appelé mercredi les entreprises à "accélérer" le recours au télétravail face au Covid-19, leur demandant de se préparer "dès maintenant" à le "renforcer" à la rentrée avec une cible de 3 à 4 jours par semaine.

"C'est clair qu'avec la situation, il faut accélérer, renforcer le télétravail (...). Je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant à renforcer le télétravail à la rentrée, donc le 3 janvier, avec une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent, voire quatre jours quand c'est possible", a déclaré la ministre sur Europe 1.

A l'heure actuelle, le protocole sanitaire en entreprise prévoit que "les employeurs fixent, dans le cadre du dialogue social de proximité, les modalités de recours" au télétravail, ajoutant que "dans le contexte de reprise épidémique, la cible doit être de deux à trois jours" par semaine.

08h47

La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est officiellement ouverte, a annoncé mercredi le ministre de la Santé Olivier Véran, qui a en revanche indiqué que la dose de rappel n'était pas élargie aux adolescents "pour l'instant". "Nous ouvrons aujourd'hui la vaccination pour les enfants, c'est officiel", a declaré le ministre, précisant que sur les sites de prises de rendez-vous en ligne, la catégorie des 5-11 ans serait ouverte "dans la matinée".

Le ministre a officialisé cette mesure après avoir "eu les avis favorables des autorités sanitaires et scientifiques". "Il faut vraiment engager cette vaccination des enfants", a-t-il souligné.

"Il suffit de l'accord de l'un des deux parents, il faudra qu'un parent soit présent physiquement", a-t-il rappelé. Environ 350 centres assureront avec "un circuit particulier" la vaccination des enfants, a détaillé le ministre.

07h30

Une nouvelle étape dans la lutte contre le Covid-19. A partir de ce mercredi 22 décembre, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans est rendue possible. Au total, 5,7 millions d’enfants sont concernés. Il s’agit donc de tout ceux ayant entre 5 et 11 ans, sachant que la vaccination est déjà ouverte aux 12-17 ans depuis le 15 juin.

A noter que le processus était également ouvert depuis le 15 décembre aux plus jeunes susceptibles de faire une forme grave de Covid-19 ou vivant sous le même toit qu’une personne immunodéprimée.

07h21

Deux représentants syndicaux mobilisés contre l'obligation vaccinale en Martinique, dont le président de la fédération des taxis indépendants de Martinique, Alain Decaille sont décédés des suites du Covid, a appris l'AFP mardi auprès des services hospitaliers. Selon des sources syndicales, ils auraient été contaminés à l'occasion d'une réunion de travail, avec la préfecture, comme d'autres participants dont le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles.

07h03

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré mardi que tous les Israéliens de plus de 60 ans et le personnel médical auraient droit à une quatrième dose de vaccin contre le Covid-19, après consultation d'un groupe d'experts.

06h20

L'espérance de vie des Américains s'est réduite de plus d'un an et demi en 2020 par rapport à l'année précédente, une chute inédite depuis 75 ans, en grande partie liée à la pandémie de Covid-19. L'espérance de vie des Américains à la naissance est passée de 78,8 ans en 2019 à 77 ans en 2020, selon les chiffres définitifs des Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), qui avaient déjà publié des données provisoires en juillet dernier. Le Covid-19 a été la troisième cause de décès aux Etats-Unis en 2020, avec 350.000 morts -- derrière les maladies cardiovasculaires et le cancer.