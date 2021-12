Deux «Daltons» condamnés pour des tirs de mortier d'artifice durant une émission de CNEWS

Deux membres des «Daltons», collectif de rappeurs lyonnais connu pour ses provocations contre les autorités, ont été condamnés ce mercredi 22 décembre à respectivement cinq mois de prison ferme et quatre mois avec sursis.

Cela fait suite à des tirs de mortiers d’artifice le 24 novembre dernier, lors de l’émission «Face à la rue» sur CNEWS, présentée par Jean-Marc Morandini. Le journaliste recevait alors le président du Rassemblement national Jordan Bardella dans le quartier de la Guillotière, à Lyon.

Tout au long du programme, les participants ont dû faire face à plusieurs obstacles, donc des jets de mortiers d’artifice. Deux membres des «Daltons» avaient été interpellés, avec un mineur de 17 ans.

Le premier, âgé de 18 ans, a été condamné à «quatre mois de sursis simple», tandis qu’un second, de 23 ans, s’est vu infliger «cinq mois ferme mais sans maintien en détention».

L’accusation avait requis six mois ferme, avec mandat de dépôt, contre le prévenu de 23 ans et six mois avec sursis contre l’autre de 18 ans.

Les deux hommes ont cependant été relaxés de l’accusation d’appartenir à un «groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations».