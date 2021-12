Sciences Po Grenoble : la suspension du professeur est une «erreur formelle» pour Jean-Michel Blanquer

Klaus Kinzler soutenu. Le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, a qualifié ce mercredi 22 décembre d'«erreur formelle» la décision de la direction de Science Po Grenoble de suspendre pour quatre mois un professeur accusé d'islamophobie, pour «propos diffamatoires».

«Je pense qu'il y a une erreur formelle dans le fait de l'avoir suspendu», a affirmé Jean-Michel Blanquer en se disant «certain que la priorité n'est pas de sanctionner ce monsieur».

Interrogé sur la décision du président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent Wauquiez, de suspendre en réaction les financements de la collectivité à l'Institut d'études politiques, le ministre de l'éducation nationale a répondu: «Je pense qu'il faut bien entendu réagir». «Peut-être que ce n'est pas toujours des mesures spectaculaires qu'il faut prendre», a-t-il cependant ajouté.

La polémique agite les milieux universitaire et politique depuis la suspension lundi de Klaus Kinzler, professeur d'allemand à l'IEP de Grenoble. Dans des interviews, l'enseignant décrivait l'IEP comme un institut de «rééducation politique», accusant un «noyau dur» de collègues, adeptes selon lui des théories «woke», d'endoctriner les étudiants, et la direction de l'IEP de laisser faire.

A l'origine, fin 2020, Klaus Kinzler et une collègue historienne avaient échangé des courriels véhéments à propos d'une journée de débats intitulée «racisme, antisémitisme et islamophobie» en contestant cette formulation et en critiquant l'islam. Le 4 mars, ce professeur d'allemand avait été, avec un autre enseignant, la cible d'affichettes l'accusant d'«islamophobie» placardées par des étudiants à l'entrée de l'IEP et relayées sur les réseaux sociaux par des syndicats.

A l'époque, la direction avait condamné «très clairement» ces affiches, tout en estimant que la façon dont ce professeur parlait de l'islam était «extrêmement problématique».