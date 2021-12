SNCF : des trains régionaux annulés à cause de cas de Covid-19

Le rebond épidémique en France va fortement réduire le trafic local du réseau SNCF. Touchée par la 5e vague de Covid-19, la SNCF a annoncé l’annulation de nombreux trains régionaux entre le 13 décembre 2021 et le 2 janvier 2022.

Avec l’arrivée du variant très contagieux Omicron dans l’Hexagone, le groupe SNCF a dû s’adapter aux mesures prises par le gouvernement comme le développement du télétravail, qui a eu des effets sur la fréquentation des lignes.

A cette contrainte spécifique s’est ajoutée une problématique sanitaire : une grande partie des employés de la firme ont été placés à l’isolement ou en arrêt maladie en raison d’une infection ou d’un cas contact.

«L'évolution de la situation sanitaire (augmentation des cas Covid et des cas contact) peut amener à des adaptations locales de certains de nos plans de transport. Les adaptations des plans de transports que nous pouvons rencontrer du fait du Covid portent uniquement sur des trains régionaux», a expliqué ce jeudi un porte-parole de SNCF Voyageurs à l’AFP.

L’Occitanie et la Normandie touchées

La région Occitanie a été lourdement affecté par cette annonce faite par la SNCF. Dans les faits, la SNCF a supprimé tous les trains jusqu’en janvier 2022 sur les lignes Carcassonne-Quillan (Aude), Nîmes-Le Grau du Roi (Gard) et Perpignan-Villefranche (Pyrénées-Orientales).

À cause de contraintes liées à la #COVID19, le trafic #liOTrain sera modifié du 13/12 au 2/01 sur les axes :



Perpignan-Villefranche



Carcassonne-Limoux



Nîmes-Le Grau



Toulouse-Auch



Toulouse-Mazamet



Toulouse-Capdenac



D’autres régions comme la Normandie ont aussi été touchées par cette réduction du trafic ferroviaire. Des lignes spécifiques reliant Mende et Marjevols (Lozère), Evreux et Mantes (Yvelines), Bordeaux et Sarlat (Gironde), Nancy et Longwy (Meurthe-et-Moselle) ainsi que Lyon et Grenoble ont été ciblées par la SNCF.

L’entreprise française a invité l'ensemble des voyageurs à vérifier le maintien des trains et leurs horaires sur le site TER de leur région ou sur l’application Assistant SNCF.