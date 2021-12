Bison futé : quel trafic pour ce week-end de Noël ?

Si les premiers départs des vacanciers pour les fêtes ont eu lieu la semaine dernière, ce week-end de Noël s’annonce plutôt calme sur l’ensemble du territoire côté circulation, avec toutefois un trafic un peu plus dense autour de Paris.

Bison Futé conseille notamment de quitter l’Île-de-France avant 10h du matin ce vendredi pour éviter d’être coincé dans les embouteillages. La région est placée en orange «circulation difficile» dans le sens des départs. Le reste de la France reste en vert, pour les départs comme les retours.

Le 25 décembre, jour de Noël, sera une journée particulièrement calme côté circulation, puisqu’aucun département n’est classé en «orange» par Bison Futé. La circulation sera donc fluide sur l’ensemble du territoire.

En revanche, la journée de dimanche s’annonce plus dense. La circulation sera difficile dans toute la France dans le sens des départs, avec le début de la deuxième semaine de vacances de fin d’année.

Il est donc recommandé aux automobilistes d’éviter de quitter toutes les grandes métropoles françaises entre 15h et 19h, et de privilégier les départs matinaux. Le trafic sera notamment plutôt difficile sur l’autoroute A10 entre Tours et Poitiers, de 11h à 19h, et sur la A7 entre Valence et Orange, de 14h à 19h. Du côté des retours, il est aussi vivement conseillé de regagner l’Île-de-France avant 15h ce dimanche.