Variant Omicron : que risque d'annoncer le gouvernement ce lundi ?

Alors que le nouvel an approche, le gouvernement devrait annoncer ce lundi de nouvelles mesures, tout en se penchant sur le projet de loi sur l’instauration du pass vaccinal pour faire face à la flambée des cas de Covid-19.

Le nombre de nouvelles contaminations a atteint ce samedi 24 décembre un nouveau record avec 104.611 cas identifiés en 24 heures (contre 58.237 la journée précédente). Le gouvernement souhaite enrayer la propagation du variant omicron tout en évitant de paralyser économiquement le pays, a rapporté le Journal du dimanche. La contagiosité extrême de ce variant et son potentiel impact sur les services hospitaliers sont donc des facteurs clés.

Des mesures devraient donc être annoncées juste près le Conseil de défense sanitaire prévu lundi à 16 heures, qui sera dirigé par Emmanuel Macron en visio-conférence.

Selon le JDD, le gouvernement ne devrait pas suivre les recommandations du Conseil scientifique concernant l’instauration d’un couvre-feu avant le nouvel an. De même, l’exécutif ne semble pas prévoir, pour le moment, la mise en place d’un confinement ou la prolongation des vacances scolaires, qui se terminent le dimanche 2 janvier.

L'exécutif souhaite également se pencher sur l’absentéisme provoqué par le Covid et revoir les modalités d’isolement en cas d’infection ou de cas contact. En effet, les arrêts de travail se sont multipliés depuis novembre. Actuellement, la durée de mise à l'isolement préconisée se situe entre sept et dix-sept jours. L’objectif est de la réduire et d’harmoniser les règles.

ver la Création d'un «superpass» ?

La situation européenne inquiète la France. Au Royaume-Uni, l’absentéisme affecte les services postaux, les trains et le service hospitalier. Le gouvernement veut anticiper cette situation.

Dans la foulée du Conseil de défense sanitaire, le président français a donc planifié un Conseil des ministres extraordinaire pour valider un projet de loi sur l’instauration du pass vaccinal. Une promulgation de la loi est prévue entre le 10 et le 15 janvier.

Le pass vaccinal serait alors accordé d’office aux personnes avec un schéma vaccinal complet de trois doses. Celles avec une ou deux doses devront présenter un test négatif pour le valider.

Un «superpass» pourrait être créer pour accéder aux lieux à haut risque comme les discothèques. Pour y avoir droit, il faudrait alors avoir un schéma vaccinal complet accompagné d’un test négatif.

Ces dernières 24 heures, 3.280 personnes ont été recensées en soins critiques en France et ce nombre devrait continuer à augmenter ces prochains jours.