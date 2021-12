Pass vaccinal, Télétravail, masque en extérieur... Ce qu’il faut retenir des annonces du gouvernement

A la suite du Conseil sanitaire dirigé par Emmanuel Macron, le Premier ministre Jean Castex a communiqué depuis l’hôtel de Matignon sur les mesures mises en place pour lutter contre la vague épidémique de Covid-19 qui frappe actuellement le pays.

Le gouvernement est attentif aux situations chez ses voisins européens comme le Royaume-Uni et le Danemark. Il souhaite prendre des mesures proportionnées pour enrayer la propagation de l’épidémie tout en évitant de geler l’économie.

Il n’y aura pas de couvre-feu ni de nombre limité d’invités pour le jour de l’an, cependant, le Premier ministre à invité les Français à la prudence, en ne participant pas à de grandes fêtes et en les invitant à porter un masque ou se faire tester.

Le pensionnaire de Matignon l’a martelé à plusieurs reprises, la «vaccination reste au cœur de notre stratégie comme celle des états voisins». Le gouvernement l’annonce clairement, il s’agit de «faire peser une contrainte moindre sur personnes vaccinées».

La dose de rappel ramenée à 3 mois

«Dès demain (mercredi), suivant les recommandations de la Haute Autorité de Santé, seront éligibles au rappel les personnes vaccinées depuis 3 mois après la 2e injection», a déclaré le Premier ministre. Ainsi, «45 millions de personnes» sont concernées, a précisé le ministre de la Santé Olivier Véran.

La durée de l'isolement bientôt réajustée

Le gouvernement va ajuster les règles de l'isolement pour les personnes testées positives ou les cas contacts. La nouvelle durée sera précisée d'ici «la fin de semaine», a ajouté le Premier ministre.

Le pass vaccinal pour remplacer le pass sanitaire

Jean Castex a confirmé le projet de loi sur l’instauration d’un pass vaccinal à la place du pass sanitaire. Si le texte est adopté par le Parlement, le gouvernement espère sa mise en application pour le 15 janvier prochain. Dans les lieux où le pass sanitaire était requis, il faudrait désormais être vacciné pour y entrer car «la production d’un test ne suffira plus», a précisé le pensionnaire de Matignon.

Accentuation de la lutte contre les faux pass

Le Premier ministre a tapé du poing sur la table concernant les faux pass. La guerre est belle et bien lancée et le gouvernement veut se donner les moyens de «l’enrayer et de sanctionner plus lourdement» les contrevenants.

Bars et lieux de rassemblements limités

Les mesures restrictives suivantes prendront effet à partir du lundi 3 janvier et pour une durée de trois semaines.

Les rassemblements en intérieur sont limités à 2.000 personnes, et ceux en extérieur à 5.000. Cette mesure concerne notamment les concerts. Les spectateurs ne pourront plus y assister debout et la consommation de boisson ou de nourriture y sera interdite.

Les clients des bars et des cafés seront désormais obligés de consommer assis.

Les cérémonies des vœux prévues pour le mois de janvier sont annulées.

Cependant, les cérémonies de culte et les meetings politiques ne seront pas concernés par ces mesures, d'après le Premier ministre.

Télétravail obligatoire

Toutes les entreprises qui le peuvent doivent instaurer le télétravail au moins «trois jours dans la semaine, quatre quand c’est possible», a déclaré Jean Castex. A la suite d’une concertation avec les représentants, la ministre du Travail Elisabeth Borne donnera des détails sur cette mesure.

Masque dans les centres-villes

Si aucun couvre-feu ne devrait être décidé avant le prochain Conseil de Défense planifié le 5 janvier prochain, le masque va devenir obligatoire dans les centres-villes. Les préfets se chargeront de son application en concertation avec les maires.

Les écoles restent ouvertes

Pour le Premier ministre, la fermeture des écoles est le dernier recours pour lutter contre l’épidémie. La date de rentrée ne sera donc pas reculée et les collégiens et lycéens ne basculeront pas en travail distanciel. Jean Castex a cependant annoncé un renforcement de la «surveillance et le dépistage» dans les établissements scolaire, «en vue des données épidémiologiques».

De «nouvelles règles» seront annoncées «d’ici la fin de semaine une fois instances scientifiques consultées», a annoncé le ministre.

Outremer et secteur économique

Tout le territoire n’est pas logé à la même enseigne selon la situation épidémiologique. Ainsi, l’urgence sanitaire est instaurée à la Réunion et elle est prolongée en Martinique.

Enfin, Jean Castex a assuré que les «secteurs économiques touchés seront indemnisés», cette fois après concertation avec le ministre de l’Économie et des Finances Bruno Le Maire.