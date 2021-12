Coronavirus : les autotests en vente dans les grandes surfaces jusqu'au 31 janvier

Les grandes surfaces pourront vendre des autotests afin de dépister le coronavirus. Et ce, pendant un mois, selon un arrêté du ministre de la Santé Olivier Véran, daté du lundi 28 décembre et publié ce mardi au Journal officiel.

«Dans le contexte d’une augmentation très forte du taux d’incidence, due à la propagation des variants Delta et Omicron, et d’une demande d’examens et de tests de dépistage sans précédent depuis le début de la crise sanitaire, il y a lieu de diversifier les circuits d’approvisionnements et de ventes des autotests du virus SARS-CoV-2 sur prélèvement nasal», est-il ainsi écrit dans le texte.

Des autotests à 2 euros

Dans la foulée, les patrons des grandes enseignes ont réagi à cette annonce qu'ils attendaient avec impatience. «L’arrêté autorisant la vente d’autotests est paru ce matin», s’est ainsi réjouit Dominique Schelcher, président de Système U. Ajoutant : «Nous allons les proposer à prix coûtant dans nos magasins dans les prochains jours. Voilà un service attendu par nos clients, tout comme les masques et les gels». Soit à moins de 2 euros l'autotest, contre 5,20 euros en pharmacie actuellement.

L'arrêté autorisant la vente d'autotests est paru ce matin. Nous allons les proposer à prix coûtant dans nos magasins dans les prochains jours. Voilà un service attendu par nos clients, tout comme les masques et les gels.https://t.co/UEuM9CjBw2 — Dominique Schelcher (@schelcher) December 28, 2021

Pour Michel-Edouard Leclerc, président du groupe du même nom, «Jean Castex a pris une décision juste et utile. Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d’officine».

Vente #Autotest Covid en grande surface : @JeanCASTEX a pris une décision juste et utile. Nos équipes se montreront à la hauteur des enjeux, aux côtés des pharmaciens d’officine. https://t.co/ltJeDHpOQm vendra les autotests à prix coutant. #TousMobilises — Michel-Edouard Leclerc (@Leclerc_MEL) December 28, 2021

La vente des autotests était jusqu’à présent limitée aux pharmacies.