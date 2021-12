Météo : la Savoie et la Haute-Savoie en alerte orange aux avalanches

La prudence de mise sur les cimes. Météo-France a placé ce mardi 28 décembre la Savoie et la Haute-Savoie en vigilance orange pour risque d'avalanches.

«En raison du risque fort d’avalanches aujourd'hui et demain, Pascal Bolot, préfet de la Savoie, appelle les automobilistes accédant aux stations de ski du département à être particulièrement vigilants, ainsi qu’aux pratiquants des activités de montagne», a écrit la préfecture de Savoie dans un communiqué.

«En effet, poursuit-elle, la remontée progressive de la limite pluie-neige au-delà de 2.000 mètres entre ce mardi 28 décembre et le mercredi 29 décembre va entraîner un risque fort d'avalanches notamment durant la journée de mercredi».

«Le cumul important de précipitations pourrait déstabiliser les 30 à 50 centimètres de neige fraîche tombés durant la journée du 28 décembre», a-t-elle encore précisé.

Des crues pas non plus à exclure

«De même, toujours selon les informations de la préfecture, le fort cumul de précipitations attendu et la fonte de la neige due au redoux pourraient provoquer un risque de crue sur le tronçon du Haut-Rhône et les cours d'eau de l'Arly et de l'Isère».

Ce faisant, «l'ensemble du réseau routier pourrait donc être potentiellement affecté par des coulées de neige et de boue tout comme le bâti».

Dans ce contexte, le préfet de la Savoie appelle chacun à la prudence et à se renseigner sur l’état de la route avant d’envisager tout déplacement en milieu montagneux.