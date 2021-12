Mort de «Mava Chou» : son ex-mari sort du silence

Pointé du doigt par les internautes, l’ex-mari de «Mava Chou» a décidé de prendre la parole publiquement, suite au décès de cette jeune influenceuse et youtubeuse de 32 ans.

Alors que la nouvelle tragique de la mort brutale de la youtubeuse est tombée la semaine passée, la cause de son décès n’a pas encore été révélée. Pourtant, les rumeurs semblent viser l’ex-mari de «Mava Chou», de son vrai nom Maëva Frossard, et pour cause. Selon l’AFP, son avocat Maître Stéphane Giuranna avait déclaré que la jeune femme avait porté plainte contre son ex-mari pour harcèlement moral, incitation au suicide et atteinte à la vie privée, le jour du drame. «Mava Chou» était également victime de cyberharcèlement sur les réseaux sociaux. Des faits pour lesquels cinq plaintes ont été déposées depuis mai 2020.

Alors que les messages et les commentaires s’accumulent avec dans le viseur l’ex-mari, Adrien Czajczynski, youtubeur connu sous le pseudonyme «Adrien Vlog & Blabla»; ce dernier a décidé de se défendre via une vidéo YouTube.

«En plein deuil, j’ai pu constater à nouveau que l’intérêt des enfants n’était pas votre priorité à vous pourtant parfois mères de famille. (…) Vous jugez, vous accusez et bien pire encore sous couvert d’anonymat ou de sacro-sainte liberté d’expression. Je ne laisserai plus jamais ce genre de comportement passer» déclare-t-il dans sa vidéo intitulée «Communiqué».



Il continue : «Je ne laisserai pas les justiciers des réseaux sociaux m’accuser moi, Laura (sa nouvelle compagne), mes proches, mes amis de meurtriers. Non, je ne laisserai pas ça passer ! Vos propos ne seront pas sans conséquence».

un peu de réconfort pour ses fans

Presque une semaine après les faits, il n'est pas le seul à s'exprimer publiquement. Le nouveau conjoint de «Mava Chou», Romain, a lui aussi décidé lui rendre hommage sur les réseaux. Un message touchant qui saura apporter un peu de réconfort à ses fans.