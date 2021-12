Sorties scolaires des 12-17 ans : sans pass vaccinal, un test négatif pourra suffire

Sauf rebondissement, il n'y aura pas besoin de pass vaccinal pour les sorties scolaires. Un simple test négatif au Covid-19 suffira aux jeunes de 12 à 17 ans pour y participer, selon un amendement voté par les députés ce 29 décembre.

Même s'ils ne sont pas vaccinés, les élèves pourront donc accompagner leurs camarades de classe dans divers lieux bientôt soumis au pass vaccinal : bibliothèques, musées, théâtres...

Mon amendement visant à ce que les activités de loisirs subordonnées à un #PasseVaccinal excluent les sorties scolaires est adopté !





81% des 12-17 ans sont vaccinés, en moyenne 5 enfants par classe se retrouveraient exclus des sorties scolaires@ludovicMDS @LaetitiaAvia https://t.co/rDxBJJMZG1 — Abadie Caroline (@AbadieCaroline) December 29, 2021

La députée de l'Isère Caroline Abadie (LREM), qui portait cet amendement, a assuré que celui-ci était essentiel pour ne pas que les jeunes non-vaccinés soient «mis à l'écart» et «stigmatisés».

Rappelons que les mineurs ne peuvent pas décider eux-mêmes de se faire vacciner ou non : jusqu'à 16 ans, l'accord de l'un de leurs parents est nécessaire.

D'après Caroline Abadie, 19% des 12-17 ans ne sont pas encore vaccinés. Cela représente environ 5 élèves sur une classe de 30.

Les jeunes soumis au pass vaccinal ?

Le pass vaccinal est appelé à remplacer le pass sanitaire à compter du 15 janvier «pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore transports interrégionaux» (notamment ferroviaires). Autrement dit : pour accéder à ces lieux, un test négatif au Covid-19 ne sera plus suffisant. Il faudra présenter soit un schéma vaccinal complet, soit un certificat de rétablissement au Covid-19.

Examiné en commission ce 29 décembre, le texte sera débattu à l'Assemblée nationale et au Sénat dès la nouvelle année. Mais la question des 12-17 ans divise. Puisqu'ils sont éligibles à la vaccination, le gouvernement souhaite qu'ils soient - eux aussi - soumis au pass vaccinal. Un choix jugé «cohérent» par le Conseil d'Etat.

A l'inverse, de nombreux députés ont critiqué cet aspect du projet, avançant que les jeunes seraient pénalisés pour une décision de leurs parents. «Tout ce qui peut être arraché sur les mômes, il faut l'arracher», a réagi ce 29 décembre le député de Seine-Maritime Sébastien Jumel (PCF).