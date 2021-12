Alcool au volant : 2 Français sur 3 n'ont pas encore prévu de solution pour rentrer ce soir en sécurité

«Boire ou conduire, il faut choisir». Si tout le monde connaît la formule, la mise en pratique reste un peu difficile. En particulier lors des soirées du Nouvel an, où de nombreux Français continuent de prendre le volant alcoolisés.

Cette année encore, 82,7% de la population prévoit de consommer de l'alcool lors du réveillon (en moyenne 3,6 verres) selon le baromètre 2021 «Les Français, le réveillon du Nouvel An et l'alcool au volant» réalisé par les associations Prévention Routière et Assurance Prévention. Un Français sur cinq compte utiliser la voiture pour rentrer chez lui au cours de la nuit.

Problème : seul un tiers d'entre eux a réfléchi à une solution pour rentrer en toute sécurité, comme désigner une personne qui restera sobre, ou réserver un taxi. Plus inquiétant encore, 32,7% des Français énoncent ce que les associations considèrent comme de «fausses solutions» pour lutter contre l'ivresse au volant. Contrairement aux idées reçues, conduire lentement et emprunter des routes peu fréquentées ne diminue pas les risques.

DÉSIGNER UN «SAM» ET PRÉVOIR UN ÉTHYLOTEST

Face à ces lacunes, les associations Prévention Routière et Assurance Prévention ont donc lancé la campagne d'information #BienRentrer. «Un maître-mot : anticipez !», résument-elles. «Pensez à choisir votre solution de retour, bien avant le début des festivités !»

Elles suggèrent d'élire un «Sam» (soit un conducteur qui renonce à l'alcool) dès le début de la soirée et de réaliser un éthylotest avant de prendre le volant. Si la personne n'est pas apte à conduire, mieux vaut se tourner vers les transports en commun, ou demander à rester dormir chez son hôte. Rappelons que l'alcool au volant a tué 804 personnes en 2020, et qu'il joue un rôle 31% des accidents de la route mortels.

Une personne disposant d'un permis de conduire standard n'est pas autorisée à prendre le volant si elle contient plus de 0,5g d'alcool par litre de sang. Elle ne peut donc pas boire plus d'un verre (celui-ci étant équivalent à 0,25g d'alcool par litre de sang, soit 25cl de bière, 12cl de vin ou 3cl de whisky ou de gin).

L'alcoolémie baisse en moyenne de 0,10g par litre de sang en une heure. «Café salé, cuillerée d'huile... : aucun "truc" ne permet d'éliminer l'alcool plus rapidement», avertit le site de la sécurité routière. Pour éliminer deux verres d'alcool, il faut donc attendre au minimum cinq heures.

Enquête des associations Prévention Routière et Assurance Prévention réalisée en ligne par Moaï, du 19 novembre au 6 décembre 2021, auprès de 1.030 individus constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.