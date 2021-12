Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre : «le rapport Sauvé nous aide beaucoup à avancer»

Monseigneur Matthieu Rougé était l'invité d'Olivier Benkemoun, dans La Matinale de CNEWS, ce vendredi 31 décembre. L'évêque de Nanterre s'est exprimé à cette occasion sur les défis rencontrés par l'Eglise au cours de l'année écoulée.

Le théologien et essayiste catholique, connu notamment pour avoir été l’aumônier des parlementaires français pendant neuf ans (de 2004 à 2012) a ainsi tiré un bilan global des avancées et des difficultés rencontrées par l'institution, en revenant notamment sur la publication du Rapport Sauvé.

Ce rapport de la commission indépendante sur la pédocriminalité dans l'église catholique en France, rendu public le 5 octobre dernier, avait révélé plus de 330.000 victimes d'agressions sexuelles entre 1950 et 2020.

«Ce rapport a donné une onde de choc, mais aussi l'ocassion de mettre en place un travail de fond, un travail de vérité, qui sera prometteur pour l'avenir», a expliqué l'évêque de Nanterre.

Des liens étroits entre le Vatican et l'Église

Alors que certains membres de l'Église avaient remis en cause la méthodologie de recensement du rapport Sauvé, Monseigneur Rougé a tenu à rappeller que «ce rapport était réellement approfondi et qu'il aidait beaucoup l'Église».

Le Pape François avait d'ailleurs témoigné de sa «honte, de sa tristesse et de son soutien aux victimes». Une affliction dont il avait fait part à Emmanuel Macron, lors de sa visite au Vatican, à la fin du mois de novembre.

Monseigneur Rougé a ajouté que l'Église et le Vatican entretenaient de très bonnes relations. «Nous sommes constamment en contact».

Une crise de confiance ?

Si les fidèles sont moins nombreux, à cause de l'épidémie de Covid-19 qui bat son plein actuellement dans l'Héxagone sur fond du variant Omicron, l'évêque a évoqué l'hypothêse d'une crise de confiance de certains fidèles envers l'Église, suite à la publication du rapport Sauvé.

«Il y a sûrement une crise de confiance chez certains de nos fidèles, mais je pense également que beaucoup sont sensibles à l'engagement qui a été le nôtre.

Nous avons pris l'initiative de la commission indépendante. Nous sommes très déterminés pour avancer et le but c'est de renouveler et de redonner confiance à nos fidèles», a conclu Monseigneur Rougé.