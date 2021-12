Nouvel An : les bons gestes pour une soirée en toute sécurité

Alors que la France fait face à un «raz-de-marée» du Covid-19, le réveillon de la Saint-Sylvestre 2021 sera une nouvelle fois particulier. Pour tenter de contenir au maximum l'épidémie, les autorités ont pris plusieurs mesures, notamment sur le port du masque en extérieur, la fermeture des discothèques, l'interdiction de consommer de l'alcool sur la voie publique... A titre individuel, plusieurs gestes devront être appliqués pour éviter une mauvaise surprise dans quelques jours.

Pour éviter les regroupements, plusieurs municipalités ont également annulé les festivités traditionnelles. Ainsi, à Paris il n'y aura pas de feu d'artifice et de concert et les bars et restaurants devront fermer à 02h.

se faire tester ou s'autotester avant la fête

Alors que le pays enregistre chaque jour des records de contamination et que le variant Omicron, particulièrement contagieux, est devenu majoritaire, il conviendra de se faire tester avant l'événement pour s'assurer que l'on est bien négatif. Ce, même si on ne souffre d'aucun symptôme et que l'on est vacciné contre le Covid-19.

Les laboratoires et centres de test pouvant être pris d'assaut le 31 décembre, il est également possible de recourir à un autotest. Ces derniers sont disponibles à la vente en pharmacie et depuis peu dans les supermarchés à titre exceptionnel.

respecter les gestes barrières

La règle est rabâchée depuis des mois mais convient d'être rappelée au moment où les indicateurs épidémiques ne sont pas bons. Lors de cette soirée, on veillera donc, à appliquer, autant que faire se peut, les gestes barrières tout du long.

Cela signifie de garder ses distances, bien porter le masque en dehors des repas, bien se laver les mains et / ou utiliser une lotion hydro-alcoolique.

La soirée du Nouvel an, traditionnellement festive, s'accompagne souvent d'une consommation d'alcool. Au regard des circonstances, on veillera donc plus que jamais à boire avec modération pour ne pas relâcher ni son attention, ni ses efforts.

Un challenge pour certaines personnes, notamment les jeunes, mais nécessaire pour ne pas mettre en danger les plus fragiles, comme leurs parents, une fois de retour chez eux.

Eviter le partage des couverts, ne boire que dans son verre

Au cours du repas, on évitera également de piocher dans les plats et de partager les couverts. De même, il est préférable que ce soit qu'un seul convive qui serve à boire pour que tout le monde touche les bouteilles.

Dans le même ordre d'idées, tout le monde devra bien veiller à boire uniquement dans son verre.

Aérer les lieux

Enfin, à ces règles on pensera également à bien ouvrir les fenêtres.

Ouvrir en grand les fenêtres permet en effet de réduire significativement l'éventuelle présence du coronavirus dans l'air. Cette préconisation est d'ailleurs devenue un geste barrière à part entière.