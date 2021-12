Nouvel an : les candidats à la présidentielle présentent leurs voeux et devancent Emmanuel Macron

Les candidats à l'élection présidentielle 2022 ont commencé à faire part - pour la majorité d'entre eux sur les réseaux sociaux - de leurs voeux aux Français pour cette nouvelle année.

Ces prises de parole, sur fond de crise sanitaire, inscrivent un peu plus les leaders de parti dans la campagne à venir et le scrutin du mois d'avril prochain.

Elles sont intervenues à quelques heures seulement de la traditionnelle allocution présidentielle du chef de l'Etat prévue ce soir à 20h.

Elles se font, aussi, au moment où Emmanuel Macron ne s'est toujours pas porté candidat.

Eric zemmour

C'est une nouvelle fois sur Youtube que le leader du parti «Reconquête» a présenté ses voeux, ponctués d'un «Adieu Macron» plutôt évocateurs, et de l'année 2022, année qu'il souhaite «à tout jamais gravée dans l'Histoire de France.»

ANNE HIDALGO

Pour la candidate socialiste et maire de la ville de Paris, c'est sur Twitter qu'une vidéo postée aux alentours de midi et demie appelle à une «gauche républicaine, sociale, écologique et de progrès.»

NICOLAS DUPONT-AIGNAN

Le leader du mouvement Debout la France a pour sa part posté une longue vidéo sur Twitter, au cours de laquelle il a appelé «au sursaut démocratique.»

Vœux de Nicolas Dupont-Aignan aux français.



En 2022, libérons-nous ! pic.twitter.com/xOcTnWCASb — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) December 31, 2021

VALERIE PECRESSE

La candidate du parti LR forme des «voeux de renaissance pour la France et lance un appel pour que les Français récupèrent le droit «à la fierté et au respect.»

En 2022 se jouera le sort de la France. Je veux lever un espoir. Que les Français se sentent à nouveau respectés.





J’appelle à un débat sans tabou que la crise sanitaire ne doit pas étouffer. Mes vœux les plus chaleureux de bonne année à toutes et tous. pic.twitter.com/FYNNVzsCdP — Valérie Pécresse (@vpecresse) December 31, 2021

YANNICK JADOT

Pour le candidat écologiste, il n'a pas été question de formuler des voeux classiques pour l'année à venir... mais plutôt de publier un bilan fictif au terme de ses cinq années de quinquennat dès lors qu'il aurait été élu président en mai prochain. Il précise sur Twitter que «le vote utile (...) est le vote écologiste.»

En 2027, l'écologie au pouvoir aura transformé la France. Le vote utile, c'est le vote écologiste. Je vous souhaite une belle année 2022.#Jadot2022 pic.twitter.com/5ss9q3X9go — Yannick Jadot (@yjadot) December 31, 2021

MARINE LEPEN

La candidate RN, sur ses réseaux sociaux, a exhorté les Français à être acteurs de l'éléction présidentielle et a voulu porter un message d'espoir.