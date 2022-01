Dès lundi, les enfants de plus de 6 ans obligés de porter le masque dans les transports et au restaurant

Selon un décret paru ce samedi 1er janvier au Journal Officiel, le port du masque sera rendu obligatoire dès l'âge de 6 ans dans les transports et lors des déplacements au restaurant à compter du lundi 3 janvier 2022.

Désormais, dès 6 ans, les enfants devront porter un masque dans l'ensemble des transports collectifs. Sont donc concernés les bateaux, les avions, les véhicules (dont VTC et taxis), les gares, aérogares et autres stations de transports publics.

Jusqu'à présent, seuls les enfants de plus de 11 ans étaient soumis à cette règle. Ce durcissement des mesures sanitaires court jusqu'au 23 janvier 2022 inclus.

Les restaurants et débits de boissons concernés

Tandis que la vente et le service pour une consommation à bord d'aliments et de boissons sont purement et simplement interdits au cours des trajets au sein du territoire métropolitain et dans les collectivités d'outre-mer, le décret précise que des exceptions pourront être appliquées pour les jeunes enfants. Une mesure qui devrait être appliquée «avec discernement», notamment pour permettre aux plus petits «de se désaltérer», comme l'a précisé le Ministère des Transports ce mardi 28 décembre.

Enfin, les restaurants classiques et autres débits de boissons ne pourront plus accueillir de public à compter de ce 1er janvier qu'à la seule condition de prévoir des places assises pour chaque personne servie. Cette mesure s'applique aussi, désormais, aux enfants à partir de 6 ans.