Carte : voici les régions où la tension hospitalière est la plus forte

L'hôpital peut-il faire face à la cinquième vague de Covid-19 ? Alors que le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, la situation des services d'urgences inquiète.

Celle-ci est illustrée par la «tension hospitalière», qui correspond au taux d'occupation des lits en réanimation par des patients Covid-19. Par exemple, au 1er janvier 2022, 70% des lits disponibles en France sont occupés par des malades du coronavirus.

La tension hospitalière est mesurée à l'échelle régionale par Santé Publique France. Elle varie beaucoup selon les régions : par exemple, en Normandie, 48% des lits de réanimation sont occupés par des patients Covid. En Auvergne-Rhône-Alpes, ce taux s'élève à 87%. Dans les Outre-Mer, la tension hospitalière est de 11% en Guadeloupe, 138% en Martinique, 54% en Guyane, 83% à la Réunion et 50% à Mayotte.

Situation tendue en Corse

La situation est extrêmement tendue en Provence-Alpes-Côte d'Azur (108%), en Corse (128%) et en Martinique (138%). Dans ces régions, la tension hospitalière excède 100%, ce qui signifie que les services de réanimation sont saturés. Des lits ont dû être réquisitionnés dans d'autres unités pour accueillir de nouveaux patients Covid.

La tension hospitalière, fixée à 70% ce 1er janvier, est de plus en plus forte sur l'ensemble du territoire. Elle a augmenté de 8% par rapport à la semaine dernière. Elle reste cependant beaucoup moins importante que lors des pics des trois premières vagues (respectivement à 137%, 95% et 118% des lits occupés par des patients Covid).

Attention : cet indicateur comporte des limites. La tension hospitalière est mesurée par rapport au nombre de lits en capacité initiale, c'est-à-dire avant que la pandémie ne se déclare. Les lits ajoutés par les Agences Régionales de Santé (ARS) ou réquisitionnés dans d'autres services ne sont pas comptabilisés. Les taux présentés illustrent donc la pression du Covid-19 par rapport à une organisation habituelle. Ils ne reflètent pas le taux d'occupation réel des services de réanimation, dont les capacités ont été gonflées depuis mars 2019.