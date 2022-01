Covid-19 : les règles d'isolement assouplies à partir du lundi 3 janvier

Très contagieux, Omicron a entraîné avec lui son lot d'arrêts de travail et de mises en quarantaine. Pour éviter la paralysie économique, le gouvernement a décidé d'alléger, dès ce lundi 3 janvier, les règles d'isolement des malades et de leurs proches.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a annoncé dans le Journal du dimanche qu'à partir de lundi, les personnes testées positives au Covid-19, si elles sont complètement vaccinées, devront s'isoler pendant sept jours, au lieu de dix. Ce nouveau délai vaut quel que soit le variant et la quarantaine pourra même être levée au bout de cinq jours en cas de test négatif. En parallèle, les cas contact qui peuvent justifier d'un schéma vaccinal complet ne seront plus mis à l'isolement.

Dans un communiqué, le ministère de la Santé explique que cet assouplissement des règles doit permettre d'assurer «la maîtrise des contaminations tout en maintenant la vie socio-économique». Ce faisant, la France rejoint la liste grandissante des pays réduisant la durée des quarantaines.

Avec plus de 4,9 millions de contaminations enregistrées ces sept derniers jours, soit 59% de plus que la semaine précédente selon l'AFP, l'Europe est sans conteste l'épicentre actuel de la pandémie. La France a comptabilisé plus d'un million de cas détectés sur la même période.

L'état actuel du trafic aérien mondial est une bonne illustration de l'impact de cette flambée épidémique : des compagnies aériennes sont contraintes d'annuler des vols en raison des nombreuses absences de pilotes et membres du personnel navigant, en quarantaine puisque malades ou cas contact.

«Vivre avec le virus»

Peu avant Noël, le Royaume-Uni, qui enregistre chaque jour des records de contaminations, a ramené la période d'isolement de dix à sept jours pour les personnes vaccinées ayant contracté le Covid-19. Sajid Javid, ministre britannique de la Santé, a justifié cette mesure en soulignant «l'énorme coût sanitaire, social et économique des confinements», appelant à se donner les moyens de «vivre avec le virus».

L'Espagne, l'Argentine et le Portugal ont pris des décisions similaires, réduisant la quarantaine de dix à sept jours. En Suisse, l'isolement est non seulement réduit de la même manière mais ne s'applique plus qu'«aux personnes faisant ménage commun ou ayant été en contact intime avec une personne testée positive».

De son côté, l'Afrique du Sud a aboli son couvre-feu nocturne le 31 décembre, alors que la mesure était en vigueur depuis 21 mois. Aux Etats-Unis, l'administration de Joe Biden a décidé de réduire l'isolement recommandé de dix à cinq jours pour les personnes positives au Covid, à condition qu'elles soient asymptomatiques.

Le pays, en proie dans le même temps à la flambée épidémique et à une météo défavorable, est durement touché par les perturbations du trafic aérien. Selon le site FlightAware, sur les 4.617 vols supprimés au niveau mondial, 2.660, soit plus de la moitié, concernaient les Etats-Unis.