L'édito de Jérôme Béglé : «une nouvelle année et déjà deux polémiques»

Jérôme Béglé, directeur-adjoint de la rédaction du Point, consacre son édito de ce lundi 3 janvier aux deux polémiques liées au drapeau européen hissé seul sous l'Arc de Triomphe et aux choix d'Agnès Buzyn et de Jean-François Delfraissy pour les prix de la Légion d'Honneur décernés le 1er janvier.

L’année est à peine commencée que deux polémiques viennent déjà gâcher la vie de la majorité.

Pavoiser l’arc de Triomphe d’un gigantesque drapeau aux couleurs de l’Europe et élever l’ancienne ministre de la Santé Agnès Buzin ainsi que le président du Conseil Scientifique Jean-Francois Delfraissy n’est pas du meilleur effet au moment où les Français doutent de la politique vaccinale du gouvernement et sont sceptiques sur les bienfaits de l’Union Européenne.

Résultat : les vapeurs des vœux présidentiels du 1er janvier sont déjà envolés et les adversaires politiques d’Emmanuel Macron trouvent une nouvelle occasion de fustiger son amateurisme et son manque de connaissance du pays, de son histoire et de ses symboles.