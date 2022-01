Masque, télétravail, isolement… Ce qui change aujourd'hui

Face aux évolutions de l’épidémie de Covid-19 et à l’apparition du variant Omicron, qui bouscule la situation sanitaire depuis plus d’un mois, le gouvernement a dû réadapter ses mesures. Dès ce lundi 3 janvier, de nouvelles règles entrent en vigueur. Voici lesquelles.

Masque pour les enfants

Le port du masque devient obligatoire pour les enfants dès l’âge de 6 ans, contre 11 ans auparavant. Un décret allant dans ce sens est paru au Journal officiel. Cette règle s’appliquera dans les mêmes lieux que pour les adultes (transports en commun, salles de spectacle, magasins, administrations…).

A rappeler également que le masque est redevenu obligatoire en extérieur dans de très nombreuses grandes villes et une cinquantaine de départements (les règles peuvent varier d’une localité à une autre).

Délai d’isolement diminué

Le délai d’isolement des personnes complètement vaccinées diminue, passant de dix à sept jours. Ce sera même cinq jours si un test est réalisé et qu’il s’avère négatif (idem pour les moins de 12 ans). Si le malade n’est pas totalement vacciné, son isolement reste à dix jours, sept en cas de test négatif.

Pour les cas contact, ceux ayant un schéma vaccinal complet ne sont plus mis à l’isolement. Un test antigénique ou PCR devra immédiatement être réalisé, puis un autotest à J+2 puis J+4 (pour les moins de 12 ans, une attestation sur l’honneur des parents est nécessaire). Ceux ayant un schéma vaccinal incomplet sont isolés sept jours, puis se feront tester.

Télétravail obligatoire

A partir de ce 3 janvier, les employeurs ont l’obligation de fixer au moins trois jours de télétravail par semaine aux salariés dont les postes le permettent. Une amende de 1.000 euros par salarié est prévue pour les entreprises ne respectant pas cette règle.

Le gouvernement encourage à porter le nombre de jours de télétravail à quatre lorsque cela est possible et que la situation du salarié le permet.

Par ailleurs, il est désormais demandé aux entreprises de bien veiller aux mesures barrières, avec le port du masque, la distanciation physique d’un mètre entre les employés ou l’aération des pièces (laisser les fenêtres ouvertes en permanence ou les ouvrir 10 minutes chaque heure).

Assis au stade et aux concerts, retour des jauges

Pour le sport et les spectacles, le public ne peut désormais être accepté que si chaque personne a une place assise. Les spectateurs de concerts devront donc rester sur un siège. Une jauge de 2.000 personnes est appliquée dans les salles et de 5.000 personnes lorsqu’il s’agit de plein air.

Règles strictes pour boire et manger en public

Dans les bars et les restaurants, les clients doivent impérativement être assis pour consommer, dès ce lundi et jusqu’au 23 janvier.

A bord des TGV et Intercités, la vente et le service de nourriture et boisson sont interdits. Si enlever son masque pour boire dans sa propre bouteille n’est officiellement plus autorisé, les agents agiront avec «discernement», a indiqué la SNCF.

La jauge augmente chez les assistantes maternelles

En prévision d’arrêts maladie chez les assistantes maternelles, le gouvernement a augmenté le nombre maximal d’enfants qui peuvent être accueillis à leur domicile. Ils pourront être six simultanément, voire huit en cas de petits de moins de 11 ans.

Plus de reversement d’écoliers dans d’autres classes

A l’école primaire, en cas d’absence d’un enseignant, ses élèves ne peuvent plus être répartis dans les autres classes de l’établissement. Il faudra donc attendre son retour, ou son remplacement, pour que les écoliers concernés reviennent en cours.