Pass sanitaire, cas contact, vaccin... Dans quel cas peut-on donner son sang ?

Alors que l'Etablissement français du sang (EFS) lance une nouvelle campagne de don en ce début d'année, la situation sanitaire peut réfréner certains donneurs. Pourtant, en respectant quelques règles, il est relativement simple de faire un don du sang. Voici les questions que l'on peut se poser dans le contexte de Covid-19.

Qui est éligible au don du sang ?

Toute personne âgée de 18 à 70 ans et pesant plus de 50 kg peut donner son sang. Certaines contre-indications médicales (comme le fait d'être enceinte) empêchent toutefois de faire un don. Pour savoir si l'on est concerné, une auto-évaluation est disponible sur le site de l'EFS. Avant chaque don, un médecin présent sur le lieu de collecte s'assure que le donneur est bien éligible en lui faisant remplir un questionnaire. Une carte permet de trouver le lieu de collecte le plus proche de chez soi et de prendre rendez-vous.

Faut-il avoir un pass sanitaire pour donner son sang ?

Non, le pass sanitaire n'est pas nécessaire pour donner son sang. «Les lieux de collecte de sang sont considérés par les autorités de l’Etat comme des lieux publics autorisés car vitaux et indispensables», précise l'EFS.

Peut-on faire un don si l'on a été testé positif au Covid-19 ?

Si vous êtes asymptomatique avec un test positif, il faut attendre 14 jours à partir de la date du test.

Si vous avez eu des symptômes, il faudra attendre 28 jours après le début des symptômes ou 14 jours après la disparition des symptômes.

Et si l'on est cas contact ?

«En cas de contact étroit avec un cas confirmé ou probable», il faut attendre 14 jours pour donner votre sang, recommande l'EFS.

Peut-on donner son sang après avoir été vacciné ?

Oui, et cela même sans qu'aucun délai d'ajournement ne soit nécessaire. «Après un vaccin vivant atténué (fièvre jaune, varicelle, rubéole, rougeole, oreillons, tuberculose, rotavirus), il faut attendre 4 semaines pour donner son sang», précise l'EFS. Mais pour tous les autres types de vaccin, comme celui de la grippe ou contre le Covid-19, le don est possible sans délai.