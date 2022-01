Rentrée scolaire : un préavis de grève déposé par plusieurs syndicats

Face à la déferlante Omicron et aux nouvelles mesures sanitaires imposées au sein des écoles dès ce lundi 3 janvier, plusieurs syndicats enseignants ont annoncé leur intention de déposer des préavis de grève.

Dans un communiqué diffusé ce dimanche, le SNES-FSU a annoncé ainsi avoir déposé un préavis de grève pour la semaine de la rentrée, appelé à être renouvelé «tout au long du mois de janvier».

«La contradiction entre le constat et les propositions est immense et l’absence de solutions pour sécuriser les établissements scolaires confirment le peu de considération que ce gouvernement porte à notre système éducatif en temps de crise», fustige-t-il.

De même, «l’absence d’annonces gouvernementales pour les collèges et les lycées en pleine cinquième vague, avec un variant qui circule rapidement, est irresponsable», estime ce syndicat.

Une campagne de tests

Dans un autre communiqué, la CGT-Éducation a réclamé «une dotation en masques chirurgicaux et FFP2 doit être faite pour l'ensemble des personnels et des élèves».

Le syndicat Sud éducation Paris s’est également joint au mouvement en déposant un préavis de grève courant du 3 janvier au 5 mars 2022, souhaitant entre autres se mobiliser pour «pour des moyens et une politique de protection de la santé et de la sécurité des personnels et de la population face à l'épidémie de Covid-19».

Néanmoins, une partie des revendications syndicales ont été satisfaites ce dimanche lors des annonces du ministre de l'Education puisqu'ils demandaient la généralisation d'«une campagne de tests». En effet, les tests PCR, antigéniques et autotests vont être systématisés en cas d'infection ou d'une déclaration de cas contact.