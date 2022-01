Covid-19 : les autotests sont-ils fiables ?

Alors que l’utilisation des autotests Covid-19 commence à se généraliser, se pose immanquablement la question de la fiabilité de ces derniers.

L’autorisation de la vente des autotests en grande surface au moment des fêtes a permis d'accélérer l’utilisation des autotests jusqu’ici délaissés au profit des tests antigéniques et PCR réputés plus fiables.

Cependant, s’ils sont légèrement moins fiables, les autotests doivent cependant respecter certaines normes de fiabilité fixées par la Haute autorité de la Santé.

Ainsi, sur son site, le ministère de la Santé et de la Solidarité, rappelle que pour que les autotests soient autorisés à la vente, il faut que ces derniers soient «en mesure de détecter la présence du virus chez une personne effectivement malade dans 80% des cas a minima.» Pour les personnes non-malades et donc de fait négatives, la fiabilité doit être de 99%.

La manipulation des autotests joue sur leur fiabilité

Ce ne sont donc pas les autotests en eux-mêmes qui ne sont pas fiables. Les «faux négatifs» obtenus après ce type de test sont principalement dus à des erreurs de manipulation.

En effet, contrairement aux tests antigéniques et PCR, qui sont réalisés par des professionnels de Santé, les autotests sont utilisés par des néophytes. Ainsi, le ministère de la Santé confirme que «la possibilité d’obtenir un ‘faux négatif’ causé par une erreur de prélèvement est bien réelle.»

Une utilisation plus régulière d’un autotest permet de mieux prendre en main la technique de prélèvement et de réduire les risques de mauvais résultats. Si le test est positif ou s’il est négatif avec symptôme, il est cependant conseillé par les autorités de Santé de procéder à un second test cette fois-ci PCR pour confirmer plus précisément la contamination.

Il est possible de se procurer des autotests en pharmacie mais également dans les grandes surfaces. Pour ces dernières, la possibilité d’achat est limitée au 31 janvier 2022