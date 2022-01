Michel-Edouard Leclerc : «Nous avons divisé par quatre le prix des autotests»

Michel-Edouard Leclerc, président des Centres E.Leclerc, était l’invité de La Matinale sur CNEWS mardi 4 janvier 2022. Le PDG est revenu sur l’impact de la crise sanitaire et des mesures sur la grande distribution.

Depuis le 28 décembre dernier, les supermarchés ont reçu l’autorisation de vendre des autotests Covid-19. Une autorisation « à titre exceptionnel » qui est limitée dans le temps, puisqu’elle prendra fin le 31 janvier 2022. Michel-Edouard Leclerc souhaite cependant la voir maintenue, puisqu’elle profite aux consommateurs.

«Nous demandons que cela soit prolongé, d’ailleurs nous avons montré que l’on pouvait diviser les prix par quatre et c’est dans l’intérêt des consommateurs. Actuellement ils sont à 1,24 euro pièce mais si l’on nous avait prévenu une semaine plus tôt on les aurait achetés moins d’un euro» a expliqué le président des Centres E.Leclerc.

Michel-Edouard Leclerc estime que : «Leclerc mais aussi ses homologues de la distribution européenne, on est tout à fait capable d’approvisionner un marché que les grossistes en pharmacie avaient délaissé et on peut approvisionner à moins cher.»

Michel-Edouard Leclerc favorable à l’achat préventif de masques FFP2

Le président des Centres E.Leclerc souhaite aussi une plus grande libéralité de l’achat, notamment en ce qui concerne les masques FFP2, dont la potentielle libéralisation prend de l’ampleur dans les débats.

«C’est trop idiot d’attendre le dernier moment quand tous les pays du monde se mettent à acheter ça (des masques FFP2 ndlr). S’il est envisagé comme on l’entend depuis deux jours qu’il faille porter ce masque, à ce moment-là, que l'on appuie sur le bouton et qu'on laisse nos acheteurs aller les chercher» estime-t-il.

Une volonté d’achat préventif qui est plutôt bien reçu du côté du ministère de l’Économie et des Finances. «Du côté de Bercy on est assez ouvert (…) mais comme le dit Bruno Le Maire, la Santé, ce n’est pas lui.»