Île-de-France : il menace la police de commettre une «fusillade» en cas de nouvelles mesures sanitaires

Au moins deux commissariats d'Île-de-France ont reçu des menaces par mail lundi, signées d'un individu qui promet de commettre une «fusillade» si de nouvelles mesures sanitaires venaient à être prises, a fait savoir la préfecture de police de Paris ce mercredi 5 janvier, sans donner davantage de détails. L'enquête est en cours.

«Le préfet de Police porte plainte à la suite d'un message de menaces à l'encontre des forces de l'ordre, reçu aujourd'hui par mail dans les commissariats d'Aubervilliers (93) et de Boissy-Saint-Léger (94)», avait déjà communiqué l'institution lundi 3 janvier, annonçant qu'une enquête avait été ouverte «pour retrouver les auteurs de ces écrits».

Une menace prise au sérieux

Dévoilant quelques détails de ce message reçu par au moins deux commissariats de la région francilienne, la préfecture de police de Paris explique ce mercredi que cet «individu» – dont on ignore l'identité et le profil à ce stade des investigations – a menacé «de commettre une fusillade dans un commissariat» et ce, «s'il venait à être soumis à de nouvelles mesures sanitaires».

Une menace prise très au sérieux par la préfecture de police de Paris, qui a diligenté plusieurs enquêtes préliminaires pour «menaces sur personnes dépositaires de l'autorité publique», et confiées à la Brigade de répression de la délinquance contre les personnes (BRDP).