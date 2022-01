8janviertousdanslarue : les anti-pass se préparent à manifester

Alors que le pass vaccinal a été adopté par les députés ce 6 janvier, les opposants à cette mesure se préparent à manifester samedi.

Les #8janviertousdanslarue et #PasseVaccinalDeLaHonte sont actuellement en tendance sur Twitter. Des rassemblements sont prévus dans toutes les grandes villes de France. Le candidat pro-Frexit à la présidentielle Florian Philippot, qui en a organisé plusieurs, a déjà donné rendez-vous à 14h sur la place du Palais royal à Paris.

Florian Philippot appelle à «l'union sacrée», c'est-à-dire au rapprochement de toutes les tendances politiques, pour défendre «les libertés et le modèle démocratique», a-t-il indiqué dans un courrier en décembre.

Combien de participants ?

Depuis cet été, des milliers de personnes prennent part chaque samedis à des manifestations anti-pass. Avec un pic à 237.000 manifestants le 7 août, la participation a ensuite diminué au fil des weeks-ends.

Mais étant donné le contexte particulièrement tendu de ces dernières semaines, on peut s'attendre à un regain de mobilisation. Le pass vaccinal vient en effet d'être adopté, et sera en vigueur courant janvier, probablement aux alentours du 15. Le pass vaccinal remplace le pass sanitaire, et conditionne l'accès aux bars, restaurants, théâtres, transports interrégionaux, à la présentation d'un schéma vaccinal complet. Les tests négatifs ne sont plus valables.

Ces dernières contraintes ont été particulièrement décriées par les anti-pass. D'autant plus qu'Emmanuel Macron s'est dit déterminé à «emmerder» les non-vaccinés dans un interview au Parisien, déclaration qui a créé la polémique jusque sur les bancs de l'Assemblée nationale ce 4 janvier.

En France, 52 millions de personnes ont reçu leurs deux injections et disposent donc d'un pass sanitaire, bientôt pass vaccinal. Cela correspond à 90% de la population éligible à la vaccination contre le Covid-19.