DIRECT - Coronavirus : L'accord des deux parents nécessaire pour vacciner un enfant âgé de 5 à 11 ans

L'Argentine continue d'enregistrer une hausse vertigineuse du nombre de personnes positives au Covid, avec un record de 109.608 nouveaux cas jeudi, l'une des plus fortes progressions du virus en Amérique latine ces dernières semaines.

Pour la première fois depuis de début de la pandémie, l'Argentine a franchi la barre des 100.000 nouveaux cas en 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé. Le précédent record de 95.000 datait de mercredi, et battait celui de 80.000 mardi qui était le double de lundi.

L'OMS a estimé jeudi qu'avec les mesures «très fermes» prises en Chine contre le Covid-19, il n'y avait «pas de risque particulier» à ce que les Jeux olympiques de Pékin (4-20 février) puissent se tenir.

«Compte tenu des informations dont nous disposons, les mesures mises en place pour les Jeux sont très strictes et très fermes», a déclaré Michael Ryan, responsable des opérations d'urgence à l'Organisation mondiale de la santé, interrogé à ce sujet lors d'une conférence de presse.

Le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu a «appelé à la responsabilité des acteurs (...) surtout médiatiques au sujet de la vaccination» dans un courrier adressé à Delphine Ernotte, la présidente de France télévision, groupe auquel appartient Guadeloupe la première.

Le 9 décembre, la chaîne publique guadeloupéenne a diffusé une émission, «Regards Croisés», sur les effets secondaires des vaccins contre la Covid-19, qui a «provoqué au sein de la communauté médicale et de la société civile du territoire, un émoi que je partage», a indiqué mercredi le ministre dans ce courrier.

L'accord des deux parents, et non plus d'un seul, va désormais être nécessaire pour vacciner les enfants de 5 à 11 ans contre le Covid-19, a indiqué jeudi le ministère de la Santé. «Désormais (...) il faut l'accord des deux parents pour vacciner les enfants», a indiqué un représentant du ministère lors d'un point avec la presse.

Le ministère a par la suite précisé à l'AFP que seuls les enfants de 5 à 11 ans étaient concernés. Pour les enfants de 12 à 15 ans, l'accord d'un seul parent continue à suffire. Enfin, les adolescents de 16 ans et plus peuvent se faire vacciner sans accord parental.

Le continent africain a franchi le niveau symbolique des 10 millions de cas de Covid-19, selon un décompte effectué jeudi. Un total de 10.006.799 cas de Covid-19 ont été officiellement recensés en Afrique depuis le début de la pandémie, selon un comptage fait à partir de bilans officiels jeudi à 18H15 GMT.

9.202 classes sont actuellement fermées, un record depuis le printemps dernier annonce le ministère de l'Éducation nationale.

Premières victimes de la crise du Covid-19, les jeunes ont eu plus de mal à accéder à un emploi en 2020 à la sortie des études avec la crise sanitaire, confirme une étude de l'Insee publiée jeudi. En moyenne sur l'année 2020, 68,3% des jeunes sortis de formation initiale depuis un à 4 ans - entre 2016 et 2019 - étaient en emploi.

C'est 1 point de moins qu'en 2019, alors que le taux d'emploi est resté quasi stable pour les personnes ayant achevé leurs études depuis plus longtemps, relève l'Institut national de la statistique.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a appelé à une équité dans le traitement contre le Covid-19 dans le monde. «Aussi bien au niveau des traitements et sur les suivis médicaux, nous avons besoin d'équité» a martelé le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus.

