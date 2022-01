Attentats de janvier 2015 : des cérémonies «sobres», sept ans après l'attaque terroriste

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo ont rendu hommage aux victimes des attentats de janvier 2015, ce vendredi 7 janvier, sept ans après les attaques terroristes qui avaient visé Charlie Hebdo, des policiers et l'Hypercacher de la porte de Vincennes (12e).

«Conformément aux souhaits des familles, ces cérémonies seront marquées par la sobriété», avait ainsi fait savoir la municipalité parisienne, détaillant le programme de la matinée de ce vendredi 7 janvier.

Dépôt de gerbes, minute de silence et Marseillaise

Dès 11h, un hommage a été rendu aux victimes de Charlie Hebdo devant le 10, rue Nicolas-Appert (11e), puis quelques minutes plus tard, à 11h15, au lieutenant de police Ahmed Merabet sur le boulevard Richard-Lenoir (11e).

7 ans après, rue Nicolas Appert, Paris se souvient. pic.twitter.com/yHV9afO8kV — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 7, 2022

Au programme, lecture d'une plaque commémorative et dépôt de gerbes. En outre, une minute de silence a été observée, avant que la Marseillaise ne soit entonnée. Un dispositif presse restreint avait été autorisé, «afin de préserver l'intimité des familles», avait prévenu la municipalité parisienne.

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la maire de Paris Anne Hidalgo se sont ensuite rendus dans le 20e, afin de rendre hommage aux victimes de l'Hypercacher Porte de Vincennes (12e).

Pour rappel, ces attentats – survenus les 7 et 9 janvier 2015 – ont pris la forme d'une série de trois attaques terroristes islamistes visant tour à tour la rédaction du journal satirique Charlie Hebdo, des policiers et des clients d’une supérette cacher, et au cours desquelles dix-sept personnes ont été tuées ainsi que leurs trois assassins abattus par les forces de l'ordre.