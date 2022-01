Coronavirus en France : le bilan de ce dimanche 9 janvier

Alors que la cinquième vague frappe le pays, le nouveau variant Omicron suscite l'inquiétude. Le point quotidien sur l'épidémie de Covid-19 en France, avec les chiffres de Santé Publique France et du ministère de la Santé.

Les contaminations

Ce dimanche 9 janvier, 296.097 contaminations ont été enregistrées en 24 heures, soit 2,5% de moins que la veille (303.669).

Les hospitalisations

A l'hôpital, le nombre de malades du Covid continue d'augmenter, avec 21.982 patients (contre 21.721 la veille), dont 842 nouveaux patients. Il y a sept jours, les hôpitaux en France comptaient 16.365 malades, dont 506 admissions.

3.847 de ces patients sont en services de soins critiques, réservés aux cas les plus graves, contre 3.299 il y a une semaine.

Les décès

En 24 heures, 89 personnes ont succombé au Covid-19 à l'hôpital, portant le bilan total des décès à 125.438 depuis le début de l'épidémie.

La vaccination

Côté vaccination, plus de 53 millions de personnes ont reçu au moins une injection (soit 79% de la population totale) et plus de 52 millions ont un schéma vaccinal complet (soit 77,2% de la population totale). Dans la journée de dimanche, 22.421 personnes ont encore reçu leur première dose.

Parallèlement, près de 27 millions de personnes ont reçu une dose de rappel, dont près de 178.000 dimanche.