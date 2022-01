Guillaume Peltier annonce son ralliement à Eric Zemmour

Guillaume Peltier était l'invité de Sonia Mabrouk dans Le Grand Rendez-Vous, sur CNEWS. L'ancien porte-parole des Républicains a annoncé apporter son soutien à Eric Zemmour pour l'élection présidentielle 2022. «Le seul candidat capable de battre Emmanuel Macron», selon lui.

«J'ai pris ma décision avec beaucoup de gravité et d'enthousiasme, j'ai pris le temps de la réflexion et j'ai mesuré l'enjeu», a-t-il assuré, estimant que le candidat du parti Reconquête! est le seul «fondamentalement courageux et lucide sur l'état de la société française».

"J'ai pris la décision de soutenir le seul candidat de la droite, le seul candidat du RPR, je rejoins @ZemmourEric ! " #RECONQUETE #Zemmour2022 #LeGrandRDV — Guillaume Peltier (@G_Peltier) January 9, 2022

Le député du Loir-et-Cher voit également en Eric Zemmour «le seul candidat du RPR», le parti gaulliste créé par Jacques Chirac dans les années 1970.

Un rôle de porte-parole

Selon les informations de CNEWS, Guillaume Peltier sera dès demain présent au côté d'Eric Zemmour à l'occasion de ses vœux à la presse. Il participera à une réunion stratégique avec l'ancien polémiste et Philippe de Villiers et devient porte-parole de la campagne.

Via un communiqué de presse, Eric Zemmour a fait savoir que ce ralliement de l'ancien numéro 2 de LR est «un tournant» dans la campagne, un acte majeur pour «l'union des droites».

Un habitué des partis de droite

De son côté, Marine Le Pen, principale adversaire d'Eric Zemmour à l'extrême droite de l'échiquier politique, a jugé ce ralliement «insignifiant». Selon elle, Guillaume Peltier a trop souvent «changé de crémerie» pour être crédible.

Agé de 45 ans, Peltier a en effet commencé sa carrière politique au Front national, en adhérant dès 1996 au Front national de la jeunesse (FNJ). Cinq ans plus tard, il a rejoint le Mouvement pour la France de Philippe de Villiers, avant de finalement intégrer l'UMP (qui deviendra ensuite Les Républicains) en 2011.