Météo : huit départements placés en vigilance orange «pluie-inondation» et «crues»

Méteo-France a placé en fin de matinée ce dimanche 9 janvier, huit départements en vigilance orange «pluie-inondation» et «crues.

Cet épisode de fortes précipitations concerne désormais, en plus des Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et l'Ariège, les départements du Gers et des Landes.

Activée dès samedi, la vigilance orange crues reste quant à elle de mise dans le Nord et l'alerte a été étendue dans l'Aisne.

Un épisode pluvio-neigeux est en cours sur les départements pyrénéens, d'activité faible à modérée dans un premier temps, détaille Météo France. Les pluies devraient devenir plus soutenues en soirée et au cours de la nuit de dimanche à lundi.

Ce renforcement s'accompagne d'un redoux important sur la chaîne pyrénéenne, les pluies remplaçant alors la neige en montagne. L'épisode devrait se poursuivre ainsi jusqu'à lundi après-midi et cesser mardi en cours de journée.

Les cumuls de précipitations pourraient atteindre 250 mm localement en montagne.