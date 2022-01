Tarifs réduits, visites gratuites… Le passe Navigo va désormais donner droit à des offres culturelles

D’un titre de transport à une passerelle vers la culture. A compter de ce lundi 10 janvier, des millions d’utilisateurs du pass Navigo vont bénéficier de réductions, de visites gratuites et de nombreux autres avantages dans plus de 300 musées, cinémas et théâtres.

Quatre millions d’abonnés au pass Navigo seront concernés par la mise en place de ce dispositif, qui ne prendra toutefois pas en compte les forfaits Navigo Jour, Easy et Découverte.

Dans les faits, le titre de transport en cours de validité de l’usager sera scanné dans les établissements partenaires afin de lui donner droit à de multiples avantages. Au-delà des prix réduits, le passe donnera accès à des entrées gratuites, des remises sur la restauration, des invitations pour des événements ou encore des cadeaux de bienvenue suivant les offres proposées par les enseignes partenaires.

Pour cette opération, la région Île-de-France ne financera pas le projet, basé sur le volontariat. Néanmoins, plus de 300 enseignes ont signé ce partenariat avec le Comité régional du tourisme (CRT), la Région et Île-de-France Mobilités (IDFM) afin d’attirer un nouveau public.

«Relancer la culture et le tourisme»

«Île-de-France Mobilités gère l'un des réseaux de transports les plus denses de la planète. Notre Région est la plus touristique au monde, avec une offre culturelle très importante. Enrichir le passe Navigo de nouveaux services, c'est une façon d'allier l'utile à l'agréable, une solution intelligente pour relancer la culture et le tourisme plombés par la crise sanitaire», a analysé Stéphane Beaudet, un des administrateurs d’Île-de-France Mobilités en charge de l’émission du pass Navigo, dans les colonnes du JDD.

«Le passe Navigo est un excellent vecteur pour rendre la pratique culturelle accessible au plus grand nombre, toutes générations confondues. C'est particulièrement important en ce moment, face à la baisse de fréquentation liée au Covid», a ajouté Florence Portelli, la vice-présidente du conseil régional en charge de la culture, dans le journal hebdomadaire.

Une carte pour localiser les établissements partenaires

Pour connaître l’ensemble des établissements partenaires et des offres proposées, le site d’IDFM publiera ce lundi une carte dynamique de la région, divisée en cinq catégories avec 147 cinémas indépendants, 63 musées, 52 salles de spectacle, 26 centres culturels et 12 festivals.

Parmi les grands musées de la couronne parisienne, seul le Louvre n’intégrera pas ce dispositif. Si l’offre est également étendue pour les théâtres et les festivals, elle le sera un peu moins pour les cinémas puisque Pathé, Gaumont et MK2 ont refusé de se joindre à cette démarche.

Juste pour info :



Dès DEMAIN, prix réduits dans 147 Cinémas d’île de france et plein de Théâtre et Musées pour tout ceux qui ont le pass Navigo ! #ViveLaCulture pic.twitter.com/cJfAcbp6nX — Pierre Niney (@pierreniney) January 9, 2022

L'acteur français Pierre Niney a partagé son optimisme à ce sujet sur Twitter ce dimanche, en se félicitant de la mise en oeuvre de cette offre dans les cinémas français dès lundi.

Ce projet va toutefois relancer le débat autour de la hausse des tarifs du pass Navigo en raison des importantes pertes financières d'IDFM causées par la pandémie.