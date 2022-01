Variant Omicron : ce que l'on sait du Xevudy, le nouveau traitement autorisé en France

Un nouveau traitement anti-Covid par anticorps de synthèse, le Xevudy, a été approuvé par les autorités sanitaires françaises, qui le jugent prometteur contre l'infection par Omicron.

Autorisé par la Haute autorité de santé (HAS), le traitement Xevudy fabriqué par GSK s'adresse aux personnes de plus de 12 ans qui viennent d'être infectées par le coronavirus et sont considérées à risque de forme grave.

#Communiqué | La HAS autorise l’accès précoce à un nouveau traitement curatif contre la #Covid19 le sotrovimab, Xevudy® de GSK, destiné aux adultes et adolescents de 12 ans et +, infectés avec un risque de forme sévère.

https://t.co/ip71t2DPIE pic.twitter.com/3MD4dnnCQE — Haute Autorité de santé (@HAS_sante) January 7, 2022

Basé sur la molécule «sotrovimab», il s'administre par intraveineuse dans les cinq jours suivant l'apparition des symptômes.

«Le sotrovimab est un anticorps monoclonal entièrement d’origine humaine qui a une double action : une action neutralisante en empêchant le virus d’infecter de nouvelles cellules et une action effectrice puissante en éliminant les cellules déjà infectées», détaille la HAS.

Omicron rebat les cartes

Le Xevudy fait partie des traitements par anticorps de synthèse, dont plusieurs ont déjà été autorisés depuis le début de la pandémie. Mais l'arrivée du variant Omicron, plus résistant à certains médicaments, a rendu une partie des traitements obsolètes.

Les autorités sanitaires françaises ont ainsi cessé début janvier de recommander le Ronapreve de Roche en cas d'infection à Omicron, même s'il reste autorisé face à Delta, le précédent variant dominant.

Pire, elles ont intégralement retiré de la circulation la combinaison bamlanivimab/etesivimab d'Eli Lilly, ses résultats se montrant aussi décevants face à Delta.

Le meilleur traitement par anticorps ?

Contrairement à ces deux traitements, le Xevudy «présente un mécanisme d'action qui permet d'espérer le maintien de son efficacité sur les variants, y compris le variant Omicron», explique la HAS. «Des données in vitro suggèrent le maintien de l'activité neutralisante du sotrovimab quand celle des autres anticorps monoclonaux disponibles diminue voire disparaît», détaille-t-elle.

Le Xevudy est donc à ce jour le seul traitement par anticorps à pouvoir être utilisé après une infection avérée à Omicron.

Un autre traitement de ce type, l'Evusheld d'AstraZeneca, est lui aussi considéré comme efficace face à Omicron mais il se donne de manière préventive, notamment chez les personnes dont l'organisme résiste à la vaccination.