DIRECT - Coronavirus : Jean Castex au 20H de France 2 ce soir pour évoquer le protocole sanitaire dans les écoles

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

19h43

Le Premier ministre italien Mario Draghi a remis la pression sur les personnes non-vaccinées, les estimant à l'origine de "la plupart des problèmes" du pays, en proie à une forte propagation du variant Omicron.

Selon de nouvelles mesures entrées en vigueur ce lundi, les personnes non-vaccinées contre le Covid-19 ne peuvent se rendre au restaurant, au cinéma, à la piscine ou dans les clubs de sport ni prendre les transports publics, alors que les écoles ont rouvert.

19h38

De nombreux lycées d'Ile-de-France connaissent désormais un taux d'absence de plus de 50% chez les enseignants comme les élèves, alerte l'opposition socialiste pour qui la situation sanitaire est "hors de contrôle" dans la région francilienne.

19h13

Les patients atteints de Covid 19 restent moins longtemps à l'hôpital et sont moins envoyés en réanimation quand ils sont infectés au variant Omicron, devenu largement majoritaire en France ces dernières semaines, a rapporté lundi le ministre de la Santé, Olivier Véran.

19h08

Le patron du laboratoire Pfizer a assuré lundi qu'une version du vaccin contre le Covid-19 adaptée au variant Omicron sera au besoin prête en mars tandis que son homologue chez Moderna a évoqué la préparation d'un vaccin similaire pour l'automne.

18h34

Le Premier ministre Jean Castex sera l'invité du journal de 20H de France 2 lundi soir pour évoquer le protocole sanitaire dans les écoles, a annoncé la chaîne de télévision publique.

18h05

Le principal accusé du procès des attentats du 13-Novembre, Salah Abdeslam, est "apte" à assister aux audiences de la cour d'assises spéciale à partir de mardi, a conclu lundi un rapport de contre-expertise médicale réclamé par le président Jean-Louis Périès. M. Abdeslam "est actuellement guéri" du Covid-19 et "depuis le 3 janvier 2022, en application des recommandations en vigueur les plus récentes, il est apte sur le plan médical et sanitaire à assister aux audiences de la cour d’assises", a conclu le rapport consulté par l'AFP.

16h36

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé lundi avoir entamé l'examen d'une demande d'autorisation dans l'UE de la pilule anti-Covid de la société pharmaceutique américaine Pfizer, précisant qu'un avis pourrait être émis en "quelques semaines".

16h04

Confrontée à un rebond des cas de Covid-19, la Suède va instaurer de nouvelles mesures de lutte contre le virus, avec notamment un nombre limité de personnes pour les rassemblements publics et privés, a annoncé le gouvernement lundi.

14h46

Olivier Véran est depuis 14h auditionné par la commission des lois du Sénat sur le projet de loi sur le pass vaccinal adopté la semaine passée par les députés.

11h11

Le pape François a appelé lundi la communauté internationale à «poursuivre l'effort» de la vaccination, estimant que la pandémie impose une «cure de réalité» face à la propagation «d'informations infondées».

«Il est important de poursuivre l'effort pour immuniser autant que possible la population. Cela exige un engagement multiple au niveau personnel, politique, et de la communauté internationale tout entière», a déclaré le souverain pontife lundi matin lors de ses voeux au corps diplomatique, souhaitant que «l'ensemble de la population mondiale ait un accès égal aux soins médicaux essentiels et aux vaccins».

9h43

L'Australien Nick Kyrgios a annoncé lundi sur Instagram avoir été testé positif au Covid et renoncer au tournoi ATP de Sydney, tout en espérant disputer l'Open d'Australie qui débute dans une semaine.

Son annonce survient en pleine polémique en Australie autour de l'entrée sur le territoire pour le premier Grand Chelem de l'année de Novak Djokovic. Non-vacciné contre le Covid-19, placé son arrivée à Melbourne il y a cinq jours dans un centre de rétention pour migrants, le N.1 mondial a obtenu lundi qu'un juge ordonne sa libération.

9h05

Quelque 15 millions de jeunes Ougandais ont repris lundi le chemin de l'école, avec la réouverture des établissements scolaires fermés depuis presque deux ans en raison de l'épidémie de coronavirus.

Le ministre ougandais de l'Education John Muyingo a indiqué que tous les élèves reprendraient les cours une classe au dessus du niveau où ils avaient arrêté en mars 2020, lorsque la pandémie de Covid déferlait sur le monde entier.

7h40

Moins de 450.000 personnes ont visité en 2021 la citadelle inca du Machu Picchu, haut lieu du tourisme au Pérou, soit moins d'un tiers de la fréquentation enregistrée en 2019, avant la pandémie de coronavirus.

Le Machu Picchu, fermé entre fin janvier et début mars, «a accueilli 447.800 visiteurs au cours de l'année 2021», avec un pic de 67.583 visiteurs en octobre, a annoncé le ministère de la Culture dans un communiqué.