Emmanuel Macron se rend aujourd'hui à Nice pour parler sécurité

La venue d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Nice (Alpes-Maritimes) sera placée sous le thème de la sécurité. Le chef de l'Etat doit notamment poser la première pierre du futur «hôtel des polices» au côté du maire, Christian Estrosi.

Selon l'Elysée, ce projet doit permettre de réunir les polices nationale et municipale. Censée entrer en service en 2025, cette structure accueillera quelque 2.000 policiers (1.200 nationaux, 800 municipaux) et sera dotée du premier centre d'hypervision urbain, connecté à des caméras de surveillance ainsi qu'à de nombreux capteurs (air, circulation...). Sa création a coûté 220 millions d'euros, dont plus de 170 financés par l'Etat.

A #Nice06 grâce à @EmmanuelMacron, l’hôtel des polices mutualisé que je porte depuis 12 ans va voir le jour. Nous allons y regrouper toutes les forces de polices nationales et municipales. Sur 220M€ d’investissement, 172M€ sont apportés par le plan de relance. #FranceBleuAzur pic.twitter.com/cUMke8fENS — Christian Estrosi (@cestrosi) January 7, 2022

Lors de ce déplacement, le président de la République doit aussi «dessiner les contours» de la future loi de programmation et d'orientation pour la sécurité intérieure (Lopsi), pour les années 2022-27. Ce texte avait été évoqué par Emmanuel Macron dans son discours à Roubaix, en clôture du Beauvau de la sécurité, le 14 septembre dernier. Le chef d'Etat s'était engagé à «[le] présenter au 1er trimestre», ajoute la présidence.

Accompagné de Gérald Darmanin et Marlène Schiappa, respectivement ministre de l'Intérieur et ministre déléguée à la citoyenneté, Emmanuel Macron abordera les problématiques sécuritaires de manière plus large, lors d'un échange avec des représentants des forces de l'ordre, de la société civile et de la magistrature. Il sera question de lutte contre la délinquance, de prise en charge des victimes, de féminicides et de cybersécurité, selon l'Elysée.

Alors que sa candidature officielle pour l'élection présidentielle de 2022 se fait toujours attendre, le président de la République profitera de cette visite pour défendre son bilan mais aussi «tracer des perspectives». Selon un conseiller, Emmanuel Macron ne «peut pas se permettre d'être figé sur la sécurité».

Dans un second temps, le chef de l'Etat se rendra à Tende, dans la vallée de la Roya, là où la tempête Alex a fait des ravages fin 2020. En présence des élus des communes touchées et des habitants, il fera un état des lieux des chantiers de reconstruction, pour lesquels 572 millions d'euros d'aides publiques ont été alloués. A l'époque, ces crues catastrophiques avaient fait dix morts et huit disparus dans plusieurs vallées près de Nice et Menton.