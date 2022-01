Protocole sanitaire à l’école : quelles sont les nouvelles règles annoncées par Jean Castex ?

Invité ce lundi soir au journal de 20h de France 2, le Premier ministre Jean Castex a fait de nouvelles annonces concernant le protocole sanitaire à l’école, notamment sur la politique de tests de dépistage, pour simplifier le quotidien des élèves, de leurs parents et des professeurs.

Malgré les critiques sur le recours massif aux tests de dépistages, y compris pour les enfants, qui ont mené à la formation d’énormes files d’attente aux abords des pharmacies ces derniers jours, le Premier ministre a été formel : il n’est pas question de baisser la garde ni de ralentir sur le dépistage, et l'objectif principal reste toujours de garder les écoles ouvertes.

Il affirme toutefois avoir entendu les inquiétudes des parents d’élèves, et du personnel enseignant, qui se sentent débordés par le protocole sanitaire en vigueur dans les écoles. C’est pourquoi Jean Castex a annoncé trois mesures de «simplification».

Tout d’abord, la règle qui consiste à ne pas fermer une classe au moindre cas de Covid détecté parmi les élèves reste en vigueur. Cependant, les parents n’auront plus l'obligation de venir chercher immédiatement leur enfant si celui-ci a été déclaré cas contact, comme c’était le cas jusqu’à présent, obligeant certains parents à quitter précipitamment leur travail. Ils pourront venir chercher leur enfant à la fin de la journée, et l’emmener le faire tester après l’école.

Deuxième évolution : les enfants déclarés cas contacts devaient se soumettre jusqu’à présent à un test PCR ou antigénique, puis à deux autotests au bout du 2ème et 4ème jour après le contact. Jean Castex a donc annoncé qu’ils pourraient désormais recourir à trois autotests, mettant de côté le test PCR ou antigénique pour désengorger les laboratoires et les pharmacies. Le recours au test salivaire, demandé par de nombreux parents et syndicats, n’est pour le moment pas d’actualité.

Enfin, les parents d’élèves n’auront plus à remplir une attestation sur l’honneur à chaque test pour certifier que celui-ci était bien négatif (donc au moins trois à chaque fois que l’enfant a été déclaré cas contact), mais devront désormais fournir à l’école une seule attestation englobant l’ensemble des autotests.