RER C : le trafic est très perturbé ce lundi, en raison d'un mouvement de grève

Le trafic est très perturbé sur les lignes du RER C ce lundi 10 janvier en raison d'un «mouvement social local». La SCNF «conseille [...] de reporter votre voyage».

Ce lundi, il faudra compter seulement 1 train sur 3 sur le RER C, dont le trafic «est fortement perturbé». «Nous vous conseillons dans la mesure du possible de reporter votre voyage», peut-on lire sur le site de Transilien SNCF.

Mouvement social local ce lundi 10 janvier.





Le trafic du #RERC est fortement perturbé avec en moyenne 1 train sur 3.



Nous vous conseillons dans la mesure du possible de reporter votre voyage.





Vérifiez vos horaires dès à présent pic.twitter.com/QKKBUqPlxA — RER C (@RERC_SNCF) January 10, 2022

A noter que cette grève pourra également avoir des répercussions sur le trafic du RER D, en raison du manque d'agents disponibles. SNCF Transilien a en effet fait savoir que «des difficultés liées à un manque de personnel» pourraient être à l'origine de la réduction «du trafic sur certaines lignes Transilien aujourd'hui et dans les jours qui viennent».

Pour éviter les déceptions à l'arrivée en gare, l'institution invite les usagers du RER C et D, mais aussi ceux de toutes les lignes de Transilien, «à préparer [leurs] déplacements la veille dès 17h en consultant le calculateur d'itinéraires» et à «vérifier systématiquement les horaires des trains dans la rubrique "Prochains départs"».