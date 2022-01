DIRECT - Coronavirus : 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées jeudi, prévoit le 1er syndicat d'enseignants

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

17h17

Le SNUipp-FSU, premier syndicat d'enseignants du primaire, prévoit 75% de grévistes et la moitié des écoles fermées ce jeudi en France.

16h53

Les autorités scientifiques françaises sont en train d'étudier l'hypothèse d'une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour les personnes âgées, même si cette question est pour l'heure "prématurée", a indiqué mardi le ministère de la Santé.

"Le COSV (Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, ndlr) doit rendre un avis sur ce sujet et nous avons également saisi la Haute autorité de santé (HAS) sur la question de la quatrième dose", a indiqué le ministère lors d'un point avec des journalistes.

16h30

Emmanuel Macron a reconnu "la lassitude" des enseignants et des parents d'élèves face aux protocoles sanitaires successifs dans les écoles, mais demandé "de la patience" tout en défendant à nouveau son choix de laisser les écoles ouvertes. "Je crois fondamentalement que le choix que nous avons fait de maintenir l'école ouverte est le bon choix", a-t-il redit, à deux jours d'un appel à la grève des enseignants contre des protocoles complexes communiqués au dernier moment.

15h58

Combattre la pandémie de Covid-19 à coups de doses de rappel n'est pas une stratégie viable, ont prévenu mardi des experts de l'Organisation mondiale de la santé, réclamant aussi des vaccins qui préviennent mieux la transmission.

Dans un communiqué, ce groupe d'experts en charge de superviser les vaccins contre le coronavirus "considère que des vaccins contre le Covid-19 ayant un impact élevé en matière de transmission et de prévention de l'infection, en plus de prévenir les formes graves de la maladie et la mort, sont nécessaires et doivent être développés".

15h13

Plusieurs centaines de personnes ont défilé mardi à Paris pour réclamer "des moyens", des "postes" pour l'hôpital public lessivé par les vagues successives de Covid-19, et demander l'arrêt des fermetures de lits, a constaté une journaliste de l'AFP.

Partis de l'hôpital Cochin (XIVe arrondissement), les manifestants, 3.000 selon la CGT, ont pris la direction des Invalides derrière une banderole "ensemble pour obtenir de meilleurs salaires et l'amélioration de nos conditions de travail".

12h20

Le président bulgare Roumen Radev, le Premier ministre Kiril Petkov et une douzaine de hauts responsables ont été placés mardi en isolement, après avoir participé à une réunion avec le chef du Parlement, testé positif au Covid-19.

M. Petkov «travaille à distance», a annoncé le service de presse du gouvernement, tandis que la présidence faisait état de mesures de quarantaine pour le chef de l'Etat et des membres de son administration.

«Tous sont en bonne santé», a-t-il été précisé. Ils avaient assisté lundi à une rencontre de cinq heures du Conseil consultatif de sécurité nationale qui regroupe des ministres, des députés et les responsables des services de renseignement.

11h21

Inquiète du «raz de marée» d'Omicron, la branche européenne de l'Organisation mondiale de la santé a estimé mardi que plus de 50% des Européens pourraient être touchés par Omicron d'ici deux mois, à cause du rythme actuel de contamination.

«À ce rythme, l'Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) prévoit que plus de 50% de la population de la région sera infectée par Omicron dans les six à huit prochaines semaines», a dit le directeur de l'OMS Europe, Hans Kluge, lors d'une conférence de presse en ligne, soulignant que ce variant présentait des mutations «lui permettant d'adhérer plus facilement aux cellules humaines, et pouvant infecter même les personnes qui ont été préalablement infectées ou vaccinées».

9h40

Après une adoption agitée par les députés, le Sénat dominé par l'opposition de droite se saisit à son tour mardi du projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal, qu'il devrait voter en première lecture au prix «d'ajustements».

L'examen dans l'hémicycle, que le président LR de la commission des Lois François-Noël Buffet souhaite «apaisé et sérieux», est prévu à partir de cet après-midi et pourra se poursuivre mercredi, soirées incluses.

9h24

Plus de 100.000 personnes sont mortes du Covid-19 en Pologne depuis le début de la pandémie, a annoncé mardi le gouvernement de ce pays où le taux de mortalité lié à la maladie est l'un des plus élevés au monde.

«C'est encore un triste jour mais particulièrement aujourd'hui parce que nous avons franchi le seuil des 100.000 décès», a déclaré le ministre de la Santé Adam Niedzielski à la chaîne d'informations TVN24.

6h23

Le Japon a annoncé mardi la prolongation jusqu'à fin février des restrictions interdisant l'entrée de la plupart des ressortissants étrangers sur son sol, et va rouvrir des centres de vaccination de masse pour lutter contre le variant Omicron.

«Nous allons maintenir nos mesures de contrôle aux frontières jusqu'à fin février, tout en prenant les mesures nécessaires d'un point de vue humain et en considérant l'intérêt national», a déclaré à la presse le Premier ministre Fumio Kishida.

4h53

Le directeur national de la santé publique (DNSP) du Québec, le Dr Horacio Arruda, a présenté lundi sa démission au Premier ministre de la province François Legault, qui l'a acceptée, selon les médias locaux, en plein rebond des cas de coronavirus lié au variant Omicron. "Les propos récents tenus sur la crédibilité de nos avis et sur notre rigueur scientifique causent sans doute une certaine érosion de l'adhésion de la population", a expliqué le Dr Horacio Arruda dans sa lettre de démission, que l'AFP a pu consulter.