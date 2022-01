Paris : hausse du niveau de la Seine, une «crue habituelle pour la saison»

Le niveau de la Seine est dangereusement monté ces derniers jours, atteignant 3,19 mètres de haut au niveau du pont d'Austerlitz ce mardi 11 janvier, contre 2,59 mètres de haut le 9 janvier à la même heure. Rien d'inquiétant selon Vigicrues.

Tous les voyants sont quasiment au vert en Île-de-France concernant les probables montées des eaux de la Seine et de la Marne. Seuls deux secteurs ont été placés en vigilance jaune : le niveau de la Seine à Paris et celui de la Marne de Condé à Charenton.

Mais pas d'inquiétude pour autant, selon le service d'information sur le risque de crues des principaux cours d'eau en France, Vigicrues, qui évoque une «crue habituelle pour la saison».

«Le temps favorable favorisera la décrue»

«Les pluies de ce week-end ont généré de nouvelles ondes de crues sur les bassins à l'amont de Paris. Ces ondes de crues génèrent une hausse sur le tronçon Seine à Paris ce lundi. Le temps favorable favorisera la décrue en deuxième partie de semaine», peut-on lire sur le bulletin diffusé ce lundi 10 janvier.

Selon les prévisions, le niveau de la Seine devrait donc naturellement baisser dans les prochains jours. Même chose du côté de la Marne, où «les prévisions météorologiques, favorables cette semaine, vont favoriser la baisse des niveaux sur l'ensemble du tronçon», selon Vigicrues.

Pour rappel, et à titre de comparaison, le niveau de la Seine avait atteint – à la station débitmétrique du Pont d'Austerlitz – 5,88 mètres de haut lors de la crue du 29 janvier 2018 et 6,1 mètres de haut le 3 juin 2016. Et pour ce qui est de la crue centennale de 1910, la Seine était montée jusqu'à 8,62 mètres de haut.