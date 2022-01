Pourquoi le trafic sera-t-il interrompu dans les gares de l'Est, Magenta et Haussmann-Saint-Lazare ce week-end ?

Les trois gares de l'Est, de Magenta et d'Haussmann-Saint-Lazare seront fermées ce week-end, et le trafic y sera interrompu entre le vendredi 14 janvier à partir de 22h et la fin de service du dimanche 16 janvier. La SNCF conseille, dans la mesure du possible, de reporter les déplacements à ces dates.

«Le week-end du 15 et 16 janvier, des travaux d'envergure seront réalisés, nécessitant l'interruption des circulations en gares de Paris-Est, Magenta et Haussmann Saint-Lazare», a ainsi communiqué la SNCF, qui explique qu'il s'agit de consolider les voûtes d'un pont centenaire – le pont Philippe de Girard daté de 1930 – enjambant les voies.

«Une coupure de l'alimentation électrique durant toute la durée des travaux sera nécessaire afin d'assurer la sécurité de nos interventions [...] Cette consignation de la caténaire sur l'ensemble du faisceau imposera l'arrêt des circulations», a en outre fait savoir le groupe.

En parallèle, cette interruption de trafic doit «permettre de préparer la mise en service du futur «centre de commandement unique» qui doit être créé à Pantin (93), destiné à devenir le «véritable QG de l’axe Est-Ouest» mais aussi «de procéder à des essais sur le nouveau système d'exploitation du RER E.

Des gares fermées et des trains déroutés

Concrètement, tous les TGV à l'arrivée ou en provenance de l'est de la France, l'Allemagne et le Luxembourg seront déroutés vers la Gare du Nord de vendredi 22h à dimanche en fin de service. Excepté les TER reliant Paris, Châlons-en-Champagne et Strasbourg, qui seront quant à eux déroutés vers Gare de Lyon.

A noter également que les TER reliant Paris à Troyes, Belfort et Mulhouse seront partiellement remplacés par des autocars entre Châlons-en-Champagne et Troyes (avec correspondance vers les TER précédents), tandis que les trains vers Romilly-sur-Seine et Nogent-sur-Seine seront remplacés par des autocars.

Quant aux trains de banlieue, ils seront intégralement supprimés pour le RER E, entre Haussmann-Saint-Lazare et Chelles, Tournan ou encore Villiers-sur-Marne, tout comme la ligne P entre Paris et Chelles-Gournay, Les Yvris-Noisy le Grand, Verneuil-l'Etang, Tournan et Vaires-Torcy, selon SNCF Réseau.