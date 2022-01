Trois hommes jugés pour le meurtre de Vanesa Campos, prostituée trans

Trois hommes comparaissent ce 11 janvier devant les assises de Paris pour le meurtre de Vanesa Campos, travailleuse du sexe tuée en 2018.

Vanesa Campos était âgée de 36 ans. Prostituée trans originaire du Pérou, elle est décédée d'une balle dans le thorax dans la nuit du 17 août 2018, dans le bois de Boulogne (Paris), où elle exerçait son activité.

Trois ans plus tard, neuf Egyptiens se retrouvent face à la justice, dont trois directement pour meurtre. Ils sont identifiés comme un groupe de voleurs, profitant des passes pour détrousser les travailleuses du sexe et leur clientèle. Des gardes du corps avaient été engagés un mois avant le meurtre de Vanesa Campos pour protéger les prostituées. Les voleurs se seraient alors organisés pour mener une «expédition punitive», au cours de laquelle l'un d'entre eux a abattu Vanesa Campos.

Mahmoud Kadri, 24 ans, est considéré par l'accusation comme l'auteur du tir. Karim Ibrahim, 29 ans, et Aymen Dib, 25 ans, comparaissent eux aussi pour «meurtre en bande organisée». Ils sont accusés d'avoir asséné un coup de matraque et un coup de couteau à Vanesa. Les six autres hommes, âgés de 23 à 34 ans, sont jugés pour leur participation à l'expédition punitive et pour le vol de l'arme du crime, appartenant à un policier venu s'offrir les services d'une travailleuse du sexe. Le verdict est attendu le 28 janvier.

une Affaire symbolique

Le meurtre de Vanesa Campos, retrouvée dénudée et agonisante par ses collègues en plein Bois de Boulogne, est considéré comme un symbole des conditions de travail précaires et dangereuses des prostituées.

Cette situation difficile est due selon les associations à la loi d'avril 2016 contre «le système prostitutionnel». Le texte a instauré une interdiction d'achat d'acte sexuel en France, en distribuant des amendes de 1.500 euros aux clients. Les travailleuses du sexe sont donc obligées de se cacher et d'éviter la police pour poursuivre leur activité. Elles font également face à une réduction de leur nombre de clients, les poussant à prendre de plus en plus de risques. La loi de 2016 «plonge les travailleurs et travailleuses du sexe dans la plus grande précarité sans réparation économique ni morale de l'activité et dans le déni le plus total des violences inhérentes au prohibitionnisme» de la prostitution, estime le Syndicat du travail sexuel (Strass).

Six anciennes collègues de Vanesa Campos se sont constituées parties civiles pour mettre en lumière «la situation qui est la leur et qui persiste à ce jour», ont déclaré leurs avocats, Quentin de Margerie, Vincent Desry et Chirine Heydari. Ils représentent également l'association de défense des personnes trans Acceptess-T qui s'est également positionnée contre la loi de 2016.