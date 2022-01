DIRECT - Coronavirus : la justice suspend l'obligation du port du masque en extérieur à Paris

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

20h29

L'arrêté préfectoral rendant obligatoire le masque en extérieur à Paris est suspendu par la justice.

19h46

Le Parlement a définitivement adopté, par un vote du Sénat, une proposition de loi UDI visant à créer une plateforme de suivi pour mieux prendre en charge les personnes souffrant de Covid long.

19h35

L'Espagne a donné son feu vert à une quatrième dose de vaccin anti-Covid à certaines personnes très vulnérables comme celles qui sont immuno-déprimées, annoncent les autorités sanitaires du pays.

19h25

Le Sénégal a décidé d'autoriser l'administration d'une dose de rappel de vaccination contre le Covid-19, alors que le pays connaît actuellement une prolifération de cas, indique un document des autorités publié sur les réseaux sociaux.

19h18

Grève dans l'Education nationale : 77.500 personnes ont manifesté, dont 8.200 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur.

18h17

Députés et sénateurs ne parviennent pas à un accord, le texte sur le pass vaccinal repart à l'Assemblée nationale.

16h41

A l'heure où la Première ministre fait face à une vague de critiques en Finlande, confrontée à une flambée record des cas de Covid-19, les autorités sanitaires ont annoncé jeudi réduire la période de l'isolement pour les personnes positives au virus.

16h14

L'AS Saint-Etienne déplore trois cas de Covid avant d'affronter Lens, samedi au stade Geoffroy-Guichard en match de la 21e journée de Ligue 1, a annoncé jeudi son entraîneur Pascal Dupraz.

15h30

Jean Castex va recevoir les organisations syndicales représentant les personnels de l'éducation nationale en fin d'après-midi jeudi, jour d'une grève massive.

Le Premier ministre "a répondu favorablement à la demande d'audience qui lui a été formulée par les organisations syndicales représentant les personnels de l'éducation nationale", a indiqué Matignon. La rencontre se déroulera au Ministère de l'Education nationale, de la Jeunesse et des Sports, en présence du ministre Jean-Michel Blanquer. Le ministre des Solidarités et de la Santé Olivier Veran, tout juste testé positif au Covid, sera également connecté en visio-conférence.

13h44

Le ministre de la Santé Olivier Véran a été testé positif au Covid.

11h47

Près de 12 millions de tests de dépistage du Covid-19 ont été réalisés la semaine dernière, écrasant largement le précédent record enregistré la semaine du Nouvel An, selon des chiffres publiés jeudi par le ministère de la Santé.

La vague Omicron a déclenché un raz-de-marée dans les pharmacies et les laboratoires: 11,96 millions de tests PCR et antigéniques ont été validés entre le 3 et le 9 janvier, contre 8,31 millions la semaine précédente, précise la Drees (direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques), dans un communiqué. Un bond de 44%, accompagné d'un nouveau pic quotidien de 2,16 millions de tests le 6 janvier.

10h33

Les personnes vaccinées pourront venir en France depuis le Royaume-Uni sans motif impérieux.

7h00

Maladies génétiques, qualité de l'air et, plus récemment, le Covid-19: Gilles Martin, le PDG d'Eurofins, a créé un géant du diagnostic, qui s'est imposé comme un acteur important dans la lutte contre la pandémie du coronavirus.

Le dirigeant de ce mastodonte, qu'il a fondé à Nantes en 1987 et qui emploie désormais 55.000 personnes, a été amené avec ses équipes à réaliser des millions de tests PCR depuis l'émergence du Covid-19.

En pleine cinquième vague, il déplore un retard à l'allumage dans les stratégies mises en place à l'international. «À partir du moment où un nouveau virus émergeait en Chine, la seule solution pour éviter ou ralentir la première vague était de tester massivement», assure-t-il. «Malheureusement, les agences aux États-Unis et dans plusieurs pays en Europe ont voulu trop centraliser l'autorisation des tests.

Dès le début de la pandémie, nous avions fait nos propres tests, mais certains gouvernements ne nous autorisaient pas à les utiliser», raconte le dirigeant lors d'un entretien accordé à l'AFP dans les bureaux bruxellois de la société.

6h20

Le président brésilien Jair Bolsonaro a minimisé mercredi l'augmentation vertigineuse de cas de Covid-19 avec l'arrivée du variant Omicron qui, selon les experts, pourrait prochainement surcharger à nouveau les hôpitaux.

«Omicron n'a tué personne. La personne qui est morte avait déjà des problèmes très sérieux, notamment aux poumons», a déclaré le chef de l'Etat dans un entretien au site Gazeta Brasil. Ce patient de l'Etat de Goias (centre-ouest) a été le premier mort confirmé au Brésil du variant Omicron, selon les autorités municipales d'Aparecida de Goiania. Pour des experts, le variant serait déjà devenu majoritaire au Brésil.

«Omicron s'est déjà répandu dans le monde entier, et ceux qui savent de quoi ils parlent disent qu'il est fortement contagieux, mais avec une très faible létalité», a ajouté le président.