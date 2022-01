Paris : la justice suspend l'obligation du port du masque en extérieur

Le tribunal administratif de Paris a suspendu ce jeudi l'arrêté préfectoral qui rendait obligatoire le port du masque en extérieur à Paris.

L'arrêté était entré en vigueur le 31 décembre pour faire face à l'émergence du très contagieux variant Omicron.

Le tribunal administratif de Paris publiera ce vendredi sa décision de suspension. «Comme ce n’était ni nécessaire, ni strictement proportionné, le tribunal administratif a souhaité suspendre l’arrêté», a toutefois commenté auprès de l'AFP Me Jean-Baptiste Soufron, qui a plaidé pour la suspension de cet arrêté.

De son côté, la préfecture de police n'a pas réagi, réservant sa réponse à la réception de la décision.

Mercredi déjà, une décision similaire avait été prise dans les Yvelines, par le tribunal administratif de Versailles. Saisi par des particuliers, le juge des référés a considéré que cette «obligation ne pouvait être imposée qu’à condition que la situation épidémiologique locale le justifie et que le port du masque soit limité aux lieux et aux heures de forte circulation», selon le communiqué. Il a ainsi estimé que la mesure portait «une atteinte excessive, disproportionnée et non appropriée à la liberté individuelle».