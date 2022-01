Climat : l'Australie bat un nouveau record de chaleur avec 50,7 °C

Jeudi 13 novembre, le mercure a atteint la température record de 50,7 °C dans une ville reculée d'Autralie-Occidentale : Onslow, située sur le littoral. Une triste performance qui pourrait bien devenir courante en raison du réchauffement climatique.

«Nouveau record de chaleur en Australie-Occidentale et record national de température égalé !», a ainsi annoncé le Bureau de météorologie de l'État sur Twitter.

NEW Western Australian maximum temperature record and equal National temperature record*! Onslow reached an unprecedented - 50.7°C which is a WA record and equals Australia's hottest day set 62 years ago in Oodnadatta SA. *Data not official until quality controlled. pic.twitter.com/VfAg0SPuez

— Bureau of Meteorology, Western Australia (@BOM_WA) January 13, 2022