DIRECT - Coronavirus : l’Assemblée adopte en deuxième lecture le projet de loi transformant le pass sanitaire en le pass vaccinal

La France fait face à une cinquième vague de l'épidémie de Covid-19, poussant le gouvernement à prendre de nouvelles mesures. Suivez ici toute l'actualité liée à la situation sanitaire en France ou dans le monde.

10h02

À partir de minuit, ce soir, bars et discothèques doivent fermer pour deux semaines et demie, et les rassemblements publics ne se feront plus qu’à 10 (au lieu de 20). « La situation est tout simplement telle qu’il est inévitable de recourir à ces durcissements », a expliqué la Première ministre Katrin Jakobsdottir, invoquant la nécessité de protéger le système de santé où la situation est actuellement jugée tendue.

Par ailleurs, les jauges réduites dans les piscines, stations de ski et salles de sport sont prolongées pour trois semaines, de même que le couvre-feu de 22 heures pour les restaurants.

Vendredi, l’Islande a enregistré 1 221 nouvelles infections en 24 heures, un chiffre énorme au regard du bilan pandémique islandais : 44 974 infections et 44 décès en deux ans.

07h41

Les députés ont adopté sans surprise, le projet de loi controversé transformant le pass sanitaire en pass vaccinal en deuxième lecture, samedi, au bout d’une nuit de débats qui se poursuivront dans quelques heures au Sénat.

Entamé le 29 décembre en commission, le marathon de ce 12e texte d’urgence sanitaire depuis mars 2020 s’achèvera dimanche après-midi, avec un ultime vote de l’Assemblée nationale, au bout d’un parcours chaotique marqué par des couacs, des polémiques et des rebondissements.

Commencé à 15 heures vendredi, la deuxième lecture du texte avec à la clef l’examen de près de 450 amendements, s’est achevée aux alentours de 4 heures avec une adoption par 185 voix pour, 69 contre et 8 abstentions, dans une ambiance électrique.