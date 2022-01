Jours Fériés en 2022 : partez 28 jours en ne posant que ces 7 jours de congés

Si l'année vient de commencer, et que les vacances de Noël ne sont pas loin, rien n'empêche de réfléchir aux futurs congés. Bien qu'un grand nombre de jours fériés tombent pendant le week-end en 2022, CNEWS vous explique comment jouer avec le calendrier pour prendre 28 jours de repos, en ne posant que 7 jours de congés.

Avril

Avec les fêtes de Pâques qui tombent le dimanche 17 et le lundi 18, le mois d'avril arrivera à point nommé pour profiter d'un week-end prolongé. Et en posant son vendredi 15 avril, on pourra profiter pleinement d'un week-end de quatre jours, soit du vendredi 15 au lundi 18 avril.

Mai

Pas beaucoup de chance ce mois-ci. Le 1er et le 8 mai tombent tous les deux un dimanche. Il faudra alors se contenter du jeudi de l'Ascension (le 26). En posant votre vendredi 27 mai, vous profiterez donc une nouvelle fois d'un week-end de quatre jours, soit du jeudi 26 au dimanche 29.

Juin

Même principe qu'en avril. Si vous décidez de poser votre vendredi 3 juin, un grand week-end s'offre à vous grâce au lundi de Pentecôte, soit du vendredi 3 au lundi 6 juin.

Juillet

En juillet, un week-end de quatre jours est également envisageable car la fête nationale tombe un jeudi. Si vous posez votre vendredi 15 juillet, vous disposerez du jeudi 14 au dimanche 17 juillet pour vous échapper.

Août

Avis aux salariés qui n'ont pas la chance de partir en vacances. Si vous posez votre 12 août, à vous le week-end de quatre jours grâce au lundi de l'Assomption, soit du vendredi 12 au lundi 15 août.

Octobre

Envie de partir quelques jours fin octobre ? Et si vous posiez votre lundi 31 ? En ne posant qu'un seul jour, un week-end de quatre jours s'offre à vous, du samedi 29 octobre au mardi 1er novembre.

Novembre

En 2022, c'est votre dernière chance de l'année pour profiter d'un week-end de quatre jours. Le 11 novembre, jour de l'Armistice de 1918, tombe un vendredi. Alors n'hésitez pas à poser votre jeudi 10 pour chiller jusqu'au dimanche 13 novembre.